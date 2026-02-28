Ankara, İzmir, İstanbul iftar vakti 28 Şubat Cumartesi: Bugün iftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı?
Ramazan ayının başlamasının ardından en çok araştırdığı konuların başında il il iftar saatleri, İstanbul iftar vakti, Diyanet imsakiyesi 2026 ile iftar vakti geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ile başta İzmir, Ankara, İstanbul olmak üzere 81 ilin sahur (imsak) ve iftar vakitleri belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar saatleri illere göre değişkenlik gösteriyor. Peki, "Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı?" İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi Ankara, İzmir, İstanbul il il iftar saati...
İftar saati yaklaştıkca, Ankara, İzmir, İstanbul iftar saatleri gündemdeki yerini aldı. Oruç ibadetini doğru zamanda yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile bulunduğu ilde iftarın saat kaçta yapılacağına sorgulayabiliyor. Ramazan ayında İslam alemi imsak vaktiyle oruca başlar, güneşin batışıyla birlikte iftar saatinde orucunu açar. Peki, "Bugün iftar kaçta, iftara ne kadar kaldı?" İşte 28 Şubat 2026 Cumartesi İstanbul iftar vakti...
İFTAR SAAT KAÇTA, İFTARA NE KADAR KALDI?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesine göre 28 Şubat 2026 Cumartesi günü İzmir, Ankara, İstanbul il il iftar saatleri belli oldu.
İSTANBUL İÇİN İFTAR VAKTİ
28 Şubat Pazartesi Ramazan'ın 10. günü İstanbul için iftar vakti 19.00 olarak açıklandı.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
28 Şubat Pazartesi Ramazan'ın 10. günü Ankara için iftar vakti 18.45 olarak açıklandı.
İZMİR İFTAR SAAT KAÇTA?
28 Şubat Pazartesi Ramazan'ın 10. günü İzmir için iftar vakti 19.10 olarak açıklandı.
ORUÇ NASIL AÇILIR?
Farz bir ibadet olan oruç, iftar vaktinin gelmesi yani akşam ezanı okunmasıyla birlikte su, hurma veya zeytin tercih edilerek açılır.
İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir. (İ. Mace)
Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi. (Tirmizî)