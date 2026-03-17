Bugün iftarda ne var? İftar saati yaklaşırken telaşa son: Evdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz 27. güne özel pratik menü!
Ramazan ayının yirmi yedinci gününde, Kadir Gecesi'nin maneviyatına yakışacak, ailenizle paylaşacağınız şahane bir iftar menüsü hazırladık. Damaklarda iz bırakacak Tas Kebabı ve çıtır kadayıfıyla öne çıkan bugünün enfes tarifleri haberimizde...
Orucun son günlerinde 'Bugün iftara ne pişirsem?' diyen okuyucularımız için, hem doyurucu hem de çok şık bir ziyafet sofrası derledik. Özel günlerin vazgeçilmezi muhallebili kadayıfla taçlanan yirmi yedinci gün menüsü, işte detaylar...
KÖZ BİBER ÇORBASI
MALZEMELER
4 adet büyük boy kırmızı kapya biber
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tepeleme un
5 su bardağı sıcak su
1 çay bardağı süt
Tuz, karabiber
HAZIRLANIŞI
Kırmızı kapya biberleri fırında veya ocakta közleyip kabuklarını soyun ve çekirdeklerini temizleyerek iri iri doğrayın. Derin bir tencerede tereyağı ve sıvı yağı kızdırıp yemeklik doğranmış soğan ve sarımsakları yumuşayana kadar soteleyin.
Unu ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırarak 2 dakika kavurun. Közlenmiş biberleri ekleyip 1-2 tur çevirin. Ardından sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ilave edip 10 dakika kısık ateşte kaynatın.
Sebzeler tamamen yumuşadığında çorbayı pürüzsüz olana kadar blenderdan geçirin. Ocağın altını kısıp sütü yavaş yavaş ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak servis yapın.
TAS KEBABI
MALZEMELER
500 gram dana kuşbaşı et
1 adet büyük boy kuru soğan
3 diş sarımsak
2 adet patates
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2,5 su bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, kekik, pul biber
HAZIRLANIŞI
Etleri geniş bir tencereye alıp kendi suyunu salıp çekene kadar orta ateşte kavurun. Suyunu çeken etlerin üzerine sıvı yağı, yemeklik doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları ekleyip soğanlar pembeleşene kadar soteleyin.
Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Küp küp doğranmış patatesleri, tuzu ve baharatları tencereye ekleyerek malzemeleri harmanlayın.
Sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını tamamen kapatın. Etler ve patatesler lokum gibi yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.
NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
1 su bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
3 su bardağı sıcak su (veya tavuk suyu)
Tuz
3-4 damla limon suyu (pilavın beyaz olması için)
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık tuzlu suda yarım saat bekletip nişastası gidene kadar berrak su çıkana dek iyice yıkayın ve süzün. Pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağını eritin. Süzülmüş pirinçleri ekleyip taneler şeffaflaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika sürekli karıştırarak kavurun.
Haşlanmış nohutları ekleyip pirinçleri kırmadan nazikçe 1-2 tur çevirin. Sıcak suyu, tuzu ve birkaç damla limon suyunu ekleyip karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın.
Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra en kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp 15 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
HUMUS
MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış nohut
1 çay bardağı tahin
1 kahve fincanı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 adet limonun taze sıkılmış suyu
1 çay kaşığı kimyon, tuz
Üzeri için: 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, birkaç dal maydanoz
HAZIRLANIŞI
İyice haşlanmış nohutların kabuklarını tek tek soyun (bu işlem humusun pürüzsüz ve ipeksi olması için çok önemlidir). Kabuksuz nohutları, tahini, zeytinyağını, sarımsağı, limon suyunu, kimyonu ve tuzu mutfak robotuna (blender) alın.
Tamamen pürüzsüz ve kremsi bir kıvam alana kadar robotta çekin. Kıvamı çok koyu olursa 1-2 yemek kaşığı soğuk su ekleyerek açabilirsiniz. Humusu geniş ve yassı bir servis tabağına alıp kaşığın tersiyle ortasında çukurlar açarak yayın.
Küçük bir tavada zeytinyağı ve toz kırmızı biberi hafifçe kızdırıp humusun üzerine gezdirin. İnce kıyılmış maydanoz ile süsleyerek servis yapın.
MUHALLEBİLİ KADAYIF TATLISI
MALZEMELER
300 gram tel kadayıf (tercihen kavrulmuş hazır kadayıf)
3 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı toz şeker
1,5 su bardağı iri kırılmış ceviz içi
Muhallebisi için: 1 litre süt, 3 yemek kaşığı tepeleme un, 3 yemek kaşığı tepeleme mısır nişastası, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket sıvı krema (200 ml)
HAZIRLANIŞI
Çiğ kadayıf kullanıyorsanız kolay kırılması için 2 saat derin dondurucuda bekletip ufalayın. Geniş bir tavada tereyağını eritin, şeker ve ufalanmış kadayıfı ekleyerek rengi kızarana kadar kavurun. Son olarak cevizi ekleyip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
Muhallebisi için derin bir tencereye süt, un, nişasta ve şekeri alıp pürüzsüz olana kadar çırpın. Ocağa alıp koyulaşıp göz göz olana kadar sürekli karıştırarak pişirin.
Ocaktan aldığınız muhallebiyi 15 dakika ilk sıcağının çıkması için bekletin. İçine vanilyayı ve sıvı kremayı ekleyip mikserle 3-4 dakika pürüzsüz olana kadar çırpın.
Dikdörtgen borcamın tabanına kavrulmuş kadayıfın yarısını eşit şekilde yayın ve elinizle hafifçe bastırın. Üzerine hazırladığınız muhallebinin tamamını döküp spatula ile düzeltin.