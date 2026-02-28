Canlı
        Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın onuncu gününe özel çorbasından şekerparesine her yemekte ayrı lezzet şöleni yaşayacağınız menü önerisi!

        Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın onuncu gününe özel çorbasından şekerparesine her yemekte ayrı lezzet şöleni yaşayacağınız menü önerisi!

        Ramazan ayının onuncu gününde, iftar sofralarınızı şenlendirecek ve sevdiklerinizden tam not alacak nefis bir menü ile karşınızdayız. Midenizi yormayacak şifa deposu çorbasından, sunumuyla göz dolduran efsane ana yemeğine kadar günün şahane tarifleri haberimizde...

        Giriş: 28.02.2026 - 09:30
        1

        Orucun ilk üçte birlik dilimini geride bırakırken, bugün iftara ne hazırlasam diye düşünenler için besin dengesi özenle ayarlanmış doyurucu bir liste derledik. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz, lezzet garantili onuncu gün menüsünün tüm detayları işte haberimizde...

        2

        TAVUKLU ŞEHRİYE ÇORBASI

        MALZEMELER

        1 adet kalçalı tavuk but veya 200 gram tavuk göğsü

        1 çay bardağı tel şehriye

        1 yemek kaşığı domates salçası

        1 yemek kaşığı tereyağı

        2 yemek kaşığı sıvı yağ

        5 su bardağı sıcak tavuk suyu (tavuğu haşladığınız su)

        Tuz, karabiber, kuru nane

        Yarım limonun suyu

        3

        HAZIRLANIŞI

        Tavuk etini uygun bir tencerede üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan tavuğu tencereden alıp soğuyunca ince ince didin. Tavuk suyunu çorba için süzerek ayırın.

        Çorba tenceresine tereyağı ve sıvı yağı alın, salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar orta ateşte kavurun.

        4

        Kavrulan salçanın üzerine ayırdığınız 5 su bardağı sıcak tavuk suyunu yavaşça ekleyin ve kaynamaya bırakın. Su kaynamaya başladığında tel şehriyeleri, didilmiş tavuk etlerini, tuz ve karabiberi tencereye ilave edin.

        Şehriyeler yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın yarım limonun suyunu ve kuru naneyi ekleyip bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak servis yapın.

        5

        TAVUK ÇÖKERTME KEBABI

        MALZEMELER

        500 gram jülyen doğranmış tavuk göğsü

        3 adet orta boy patates

        1 kase süzme yoğurt, 2 diş sarımsak

        Tavuk marinasyonu için: 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, tuz, karabiber

        Domates sosu için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı sıcak su

        Patatesleri kızartmak için: Sıvı yağ

        6

        HAZIRLANIŞI

        Jülyen doğranmış tavukları sıvı yağ, kekik, toz kırmızı biber, tuz ve karabiber ile harmanlayıp lezzetlenmesi için buzdolabında yarım saat dinlendirin.

        Patatesleri kibrit çöpü inceliğinde doğrayın ve kızgın bol yağda çıtır çıtır olana kadar kızartıp havlu kağıt serili tabağa alın.

        7

        Dinlenen tavukları geniş ve kızgın bir tavada, dışları güzelce kızarıp içleri yumuşayana kadar yüksek ateşte soteleyin.

        Sarımsakları ezip süzme yoğurtla karıştırın ve akışkan, pürüzsüz bir kıvam elde edin.

        8

        Sos tavasında tereyağını eritin, salçayı kokusu çıkana kadar kavurup sıcak suyla kıvamını açın ve birkaç dakika kaynatıp ocaktan alın.

        Geniş bir servis tabağının en altına çıtır patatesleri yayın, üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin, en üste de kızarmış tavukları yerleştirip salçalı sosu dökerek sıcak servis yapın.

        9

        ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ

        MALZEMELER

        3 adet hazır yufka

        500 gram ıspanak

        1 adet büyük boy kuru soğan

        1 çay bardağı lor peyniri

        3 yemek kaşığı sıvı yağ

        Tuz, karabiber, pul biber

        Sosu için: 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ

        Üzeri için: 1 adet yumurta sarısı, susam

        10

        HAZIRLANIŞI

        Ispanakları iyice yıkayıp süzdürdükten sonra ince ince doğrayın. Yemeklik doğranmış soğanı geniş bir tavada sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavurun.

        Ispanakları tavaya ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz ve baharatları ekleyip ocaktan alın, harç ılıyınca içine lor peynirini ilave edip karıştırın.

        11

        Süt ve sıvı yağı bir kasede çırparak böreğin sosunu hazırlayın.

        Yufkalardan birini tezgaha tam açın ve dörde bölerek dört adet üçgen elde edin. Her bir üçgen parçaya fırçayla sos sürüp geniş kısmına ıspanaklı harçtan koyun.

        12

        Yufkayı rulo şeklinde sarıp kendi etrafında döndürerek gül şeklini verin ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

        Tüm yufkalara aynı işlemi uyguladıktan sonra, kalan sosa yumurta sarısını ekleyip çırpın ve böreklerin üzerine sürün. Susam serpip 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

        13

        ZEYTİNYAĞLI HUMUS

        MALZEMELER

        2 su bardağı haşlanmış nohut

        Yarım çay bardağı tahin

        1 çay bardağı zeytinyağı

        1 adet limonun suyu

        2 diş sarımsak

        1 çay kaşığı kimyon, tuz

        Üzeri için: 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

        14

        HAZIRLANIŞI

        Haşlanmış nohutların kabuklarını (humusun daha pürüzsüz ve ipeksi olması için) elinizle hafifçe ovalayarak tek tek soyun.

        Tüm malzemeler krema gibi pürüzsüz bir kıvam alana kadar robotta çekin. Kıvamı çok koyu veya katı olursa 1-2 yemek kaşığı soğuk su ekleyerek açabilirsiniz.

        Hazırladığınız humusu servis tabağına alıp kaşığın tersiyle ortasını hafifçe çukurlaştırarak yayın.

        Üzerine zeytinyağı ve toz kırmızı biber gezdirerek servis yapın.

        Kabuğu soyulmuş nohutları, tahini, zeytinyağını, limon suyunu, ezilmiş sarımsağı, kimyonu ve tuzu mutfak robotuna alın.

        15

        CEVİZLİ ŞEKERPARE

        MALZEMELER

        Hamuru için: 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 2 adet yumurta (birinin sarısı üzeri için ayrılacak), yarım su bardağı pudra şekeri, 3 yemek kaşığı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 2-2,5 su bardağı un

        Üzeri için: Bütün ceviz içleri

        Şerbeti için: 2,5 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, 3-4 damla limon suyu

        16

        HAZIRLANIŞI

        İlk olarak şerbet için su ve şekeri tencereye alıp orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra 10 dakika daha pişirip limon suyunu ekleyin ve altını kapatıp tamamen soğuması için bekletin.

        Yoğurma kabına yumuşamış tereyağı, yumurta, pudra şekeri, irmik, vanilya ve kabartma tozunu alıp elinizle güzelce harmanlayın.

        Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

        17

        Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak, yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

        Üzerlerine ayırdığınız yumurta sarısını fırça yardımıyla sürüp tam ortalarına birer yarım ceviz içi batırın.

        Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

        Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine, tamamen soğumuş olan şerbeti eşit şekilde dökün. Tatlı şerbetini çekip oda sıcaklığına geldikten sonra servis yapın.

