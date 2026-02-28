Bugün iftarda ne var? Ramazan'ın onuncu gününe özel çorbasından şekerparesine her yemekte ayrı lezzet şöleni yaşayacağınız menü önerisi!

HAZIRLANIŞI

Haşlanmış nohutların kabuklarını (humusun daha pürüzsüz ve ipeksi olması için) elinizle hafifçe ovalayarak tek tek soyun.

Tüm malzemeler krema gibi pürüzsüz bir kıvam alana kadar robotta çekin. Kıvamı çok koyu veya katı olursa 1-2 yemek kaşığı soğuk su ekleyerek açabilirsiniz.

Hazırladığınız humusu servis tabağına alıp kaşığın tersiyle ortasını hafifçe çukurlaştırarak yayın.

Üzerine zeytinyağı ve toz kırmızı biber gezdirerek servis yapın.

Kabuğu soyulmuş nohutları, tahini, zeytinyağını, limon suyunu, ezilmiş sarımsağı, kimyonu ve tuzu mutfak robotuna alın.