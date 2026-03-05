Bugün iftarda ne var? Ramazanın on beşinci gününe özel perde pilavı ve kağıt kebabı ile lezzet şöleni!
Ramazan ayının tam yarısına geldiğimiz on beşinci günde, sofralarınıza bereket ve şıklık katacak harika bir menü hazırladık. Ailenizle afiyetle tüketeceğiniz, besin dengesi özenle ayarlanmış bu nefis menünün tarifleri haberimizde...
Orucun on beşinci gününde "Bugün ne pişirsem?" telaşına son veren, mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik ve çok lezzetli bir yemek listesiyle karşınızdayız. Kağıt kebabından efsane tatlısına kadar günün iftar menüsü, işte detaylar...
MAHLUTA ÇORBASI
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı pirinç
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı kimyon, tuz, karabiber
6 su bardağı sıcak su veya et suyu
HAZIRLANIŞI
Mercimek ve pirinci iyice yıkayıp süzün. Tencereye sıvı yağ ve tereyağını alarak eritin. Yemeklik doğranmış soğan ve ezilmiş sarımsağı tencereye ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırarak kavurmaya devam edin.
Yıkanmış mercimek, pirinç ve baharatları ekleyip 1-2 dakika daha malzemeleri harmanlayın. Üzerine sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Bakliyatlar tamamen yumuşayıp dağılana kadar kısık ateşte pişirin. Mahluta çorbasının özelliği hafif taneli kalmasıdır, dilerseniz el blenderı ile çok kısa süreli çekip hafif dişe gelir kıvamda bırakarak sıcak servis yapın.
KAĞIT KEBABI
MALZEMELER
500 gram dana kuşbaşı et
2 adet orta boy patates
1 adet havuç
1 su bardağı haşlanmış bezelye
10-12 adet arpacık soğan (veya 1 büyük kuru soğan)
2 adet domates
1 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber, kekik
1 çay bardağı sıcak su
Porsiyonluk yağlı kağıt (fırın kağıdı) parçaları
HAZIRLANIŞI
Geniş bir tavaya etleri alın ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Etler suyunu çekince sıvı yağı ve soyulmuş arpacık soğanları ekleyip hafifçe kavurun. Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ilave ederek sebzelerle birlikte 5 dakika daha soteleyin.
Küp doğranmış domatesleri, haşlanmış bezelyeyi, salçayı ve baharatları ekleyip iyice harmanlayın. Son olarak 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyin, kapağını kapatıp etler yarı yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirip ocaktan alın.
Yağlı kağıtları 30x30 cm boyutlarında kareler halinde kesin. Hazırladığınız etli harcı porsiyonlara bölerek her bir kağıdın tam ortasına koyun. Kağıtları zarf şeklinde, hava almayacak biçimde sıkıca katlayın ve kat yerleri alta gelecek şekilde fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirip, kağıt paketleri içinde sıcak olarak servis yapın.
PERDE PİLAVI
MALZEMELER
Hamuru için: 2 adet yumurta, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı tuz, 2-2,5 su bardağı un
Pilavı için: 2 su bardağı baldo pirinç, 2 adet haşlanmış ve didilmiş tavuk but, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 kahve fincanı dolmalık fıstık, 1 kahve fincanı kuş üzümü, 1 çay bardağı kabuksuz çiğ badem, 1 çay kaşığı tarçın, 1 çay kaşığı yenibahar, tuz, karabiber, 3 su bardağı sıcak tavuk suyu
Kalıbı yağlamak için: 2 yemek kaşığı katı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri ılık suda 20 dakika bekletip nişastası gidene kadar süzün. Kuş üzümlerini de ılık suya koyup şişmesini sağlayın. Pilav tenceresinde tereyağını eritin, dolmalık fıstıkları ve bademlerin yarısını ekleyip hafifçe kavurun. Süzülmüş pirinçleri ilave edip şeffaflaşana kadar kavurmaya devam edin.
Haşlanıp didilmiş tavukları, suyunu süzdüğünüz kuş üzümünü, baharatları ve tuzu ekleyin. Sıcak tavuk suyunu ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin ve ılımaya bırakın (pilav fırında da pişeceği için hafif diri kalmalı).
Hamuru için yumurta, yoğurt, sıvı yağ ve tuzu derin bir kapta karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur yoğurun. Perde pilavı kalıbının (veya ısıya dayanıklı çukur bir fırın kabının) içini katı tereyağı ile bolca yağlayın. Kalan bademleri kalıbın tabanına ve kenarlarına yapıştırın.
Hamuru merdane yardımıyla kalıbın kenarlarından sarkacak büyüklükte açın ve bademleri düşürmeden dikkatlice kalıbın içine yerleştirin. Ilıyan iç pilavı hamurun içine doldurun. Kenarlardan sarkan hamuru pilavın üzerine sıkıca kapatın.
Önceden ısıtılmış 190 derece fırında hamur nar gibi kızarana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra servis tabağına ters çevirerek sıcak servis yapın.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE
MALZEMELER
500 gram taze fasulye
1 adet büyük boy kuru soğan
3 adet orta boy domates
1 çay bardağı zeytinyağı
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı toz şeker, tuz
Yarım çay bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Taze fasulyelerin uçlarını kesip kılçıklarını temizleyin ve ortadan ikiye kırın. Tencereye zeytinyağını alıp piyazlık doğranmış soğanları ve ezilmiş sarımsakları pembeleşene kadar soteleyin. Fasulyeleri ekleyip rengi hafif dönene kadar 5-6 dakika ara sıra karıştırarak kavurun.
Kabukları soyulup küp küp doğranmış domatesleri, toz şekeri ve tuzu ekleyin. Sadece yarım çay bardağı sıcak suyu ilave edin (domatesler kendi suyunu salacaktır). Tencerenin kapağını kapatıp fasulyeler iyice yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra zeytinyağlı taze fasulyenizi buzdolabında soğutarak meze olarak servis yapın.
MUHALLEBİLİ KEMALPAŞA TATLISI
MALZEMELER
1 paket hazır Kemalpaşa tatlısı
Şerbeti için: Tatlı paketinin üzerinde yazan ölçüde şeker ve su
Muhallebisi için: 1 litre süt, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket vanilya
Üzeri için: Hindistan cevizi veya Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
Kemalpaşa tatlısını paketinin üzerindeki tarife uygun olarak şerbetle kaynatıp pişirin. Şerbetini çeken tatlıları ocaktan alıp süzerek geniş bir borcamın tabanına aralıklı olarak dizin. Muhallebisi için derin bir tencereye süt, un, nişasta ve toz şekeri alıp pürüzsüz olana kadar çırpın.
Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir kıvam alana kadar pişirin. Kaynayan muhallebiyi ocaktan alın ve içine vanilyayı ekleyip karıştırın.
Sıcak muhallebiyi, borcama dizdiğiniz Kemalpaşa tatlılarının üzerine eşit şekilde dökerek her yerini kaplayın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Üzerini Hindistan cevizi ile süsleyerek soğuk servis yapın.