Bugün iftarda ne var? Ramazanın on beşinci gününe özel perde pilavı ve kağıt kebabı ile lezzet şöleni!

HAZIRLANIŞI

Geniş bir tavaya etleri alın ve suyunu salıp çekene kadar pişirin. Etler suyunu çekince sıvı yağı ve soyulmuş arpacık soğanları ekleyip hafifçe kavurun. Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ilave ederek sebzelerle birlikte 5 dakika daha soteleyin.

Küp doğranmış domatesleri, haşlanmış bezelyeyi, salçayı ve baharatları ekleyip iyice harmanlayın. Son olarak 1 çay bardağı sıcak suyu ekleyin, kapağını kapatıp etler yarı yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirip ocaktan alın.