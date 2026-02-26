Canlı
        Bugün iftarda ne var? Ramazanın sekizinci gününe özel menü: Izgara köfte ve zeytinyağlı enginar ile sofrada dengeyi yakalayın!

        Bugün iftarda ne var? Ramazanın sekizinci gününe özel menü: Izgara köfte ve zeytinyağlı enginar ile sofrada dengeyi yakalayın!

        Ramazan'ın sekizinci gününde sofranıza hem farklı hem de dengeli bir dokunuş yapmak ister misiniz? Sebze ağırlıklı başlayan, proteinle güçlenen ve hafif bir tatlıyla tamamlanan bu menü iftar hazırlığınızı kolaylaştıracak, işte detaylar...

        Giriş: 26.02.2026 - 08:30
        1

        Her gün aynı yemekleri yapmak istemeyenler için yepyeni bir iftar planı hazırladık. Mevsimine uygun malzemelerle hazırlanan bu özenli sofra hem mideyi yormuyor hem de uzun süre tok tutuyor, tarifler haberimizde...

        2

        TERBİYELİ SEBZE ÇORBASI

        MALZEMELER

        1 adet kabak

        1 adet havuç

        1 adet patates

        1 yemek kaşığı un

        1 yemek kaşığı tereyağı

        4 su bardağı sıcak su

        1 çay bardağı süt

        Terbiyesi için:

        1 adet yumurta sarısı

        Yarım limon suyu

        Tuz

        3

        HAZIRLANIŞI

        Sebzeleri küçük küçük doğrayın.

        Tereyağını eritip unu hafif kavurun.

        Sebzeleri ve sıcak suyu ekleyin, yumuşayana kadar pişirin.

        4

        Blenderdan geçirin.

        Yumurta sarısı ve limon suyunu süt ile karıştırın.

        Çorbadan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyin, sonra yavaşça tencereye dökün.

        2-3 dakika kaynatıp tuzunu ayarlayın.

        5

        IZGARA KÖFTE

        MALZEMELER

        500 gram dana kıyma

        1 adet rendelenmiş soğan

        1 dilim bayat ekmek içi

        1 adet yumurta

        1 çay kaşığı kimyon

        1 çay kaşığı karabiber

        Tuz

        6

        HAZIRLANIŞI

        Tüm malzemeleri geniş bir kapta yoğurun.

        Harcı en az 15 dakika dinlendirin.

        7

        Şekil verip ızgara tavada veya fırında pişirin.

        İki tarafını da eşit şekilde kızartın.

        8

        DOMATESLİ ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI

        MALZEMELER

        1 su bardağı pirinç

        Yarım çay bardağı arpa şehriye

        1 adet rendelenmiş domates

        2 su bardağı sıcak su

        1 yemek kaşığı tereyağı

        1 yemek kaşığı zeytinyağı

        Tuz

        9

        HAZIRLANIŞI

        Pirinci 15 dakika ılık suda bekletip süzün.

        Yağları eritip şehriyeyi kavurun.

        Domatesi ekleyip 2 dakika pişirin.

        10

        Pirinci ve sıcak suyu ekleyin.

        Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin, dinlendirin.

        11

        ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

        MALZEMELER

        4 adet temizlenmiş enginar

        1 adet havuç

        1 çay bardağı bezelye

        1 adet patates

        1 çay bardağı zeytinyağı

        Yarım limon suyu

        1 tatlı kaşığı şeker

        Tuz

        1 su bardağı sıcak su

        12

        HAZIRLANIŞI

        Sebzeleri küçük doğrayın.

        Enginarları tencereye dizin, içlerine sebzeleri paylaştırın.

        Zeytinyağı, limon, şeker, tuz ve suyu ekleyin.

        13

        Kısık ateşte 25 dakika pişirin.

        Soğuduktan sonra servis edin.

        14

        FIRIN SÜTLAÇ

        MALZEMELER

        1 litre süt

        1 su bardağı toz şeker

        Yarım çay bardağı pirinç

        2 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır)

        1 paket vanilin

        2 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

        15

        HAZIRLANIŞI

        Pirinçleri yıkayıp 2 su bardağı su ile suyunu çekene kadar iyice haşlayın.

        Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü ve şekeri ilave edip kaynamaya bırakın.

        Nişastayı yarım çay bardağı su ile ezerek açın. Kaynayan sütten bir iki kaşık alıp nişastaya ekleyerek ılıtın.

        Nişastalı karışımı tencereye yavaşça dökün ve bir yandan da sürekli karıştırın.

        16

        Vanilini ekleyip hafif kıvam alana kadar yaklaşık 10 dakika kaynatın. Sütlaçları ısıya dayanıklı fırın kaselerine paylaştırın ve derin bir fırın tepsisine dizin.

        Tepsinin içine kaselerin yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun. Önceden ısıtılmış 200 derece fırının en üst rafında, sütlaçların üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

