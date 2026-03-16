Bugün iftarda ne var? Yirmi altıncı gün iftarına ne hazırlasam derdine düşmeyin: İştah kabartan tam ölçülü tarifler!
Ramazan ayının yirmi altıncı gününde, sofralarınızı adeta bir bayram ziyafetine çevirecek geleneksel ve nefis bir menü hazırladık. Ailenizle aynı sofrayı paylaşmanın tadını çıkaracağınız bu eşsiz lezzetlerin tarifleri haberimizde...
Orucun son günlerine yaklaşırken "Bugün iftara ne pişirsem?" diyenler için besin dengesi kusursuz, hazırlaması son derece keyifli bir liste derledik. Dumanı tüten Orman Kebabı'ndan tam kıvamında Şekerpare'ye uzanan yirmi altıncı gün iftar menüsü, işte detaylar...
LEBENİYE ÇORBASI
MALZEMELER
1 çay bardağı haşlanmış nohut
2 yemek kaşığı pirinç
1,5 su bardağı süzme yoğurt
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı un
6 su bardağı sıcak su
Köftesi için: 200 gram dana kıyma, 1 adet küçük boy rendelenmiş soğan, tuz, karabiber
Üzeri için: 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kuru nane
HAZIRLANIŞI
Pirinçleri yıkayıp tencereye alın, üzerine sıcak suyu ekleyip pirinçler yumuşayana kadar haşlayın. Pirinçler haşlanırken köfte için kıyma, suyu sıkılmış soğan, tuz ve karabiberi yoğurun. Nohut büyüklüğünde minik köfteler yuvarlayın.
Küçük bir tavada sıvı yağı kızdırıp hazırladığınız minik köfteleri hafifçe kızartın. Haşlanan pirinçlerin üzerine haşlanmış nohutları ekleyin.
Derin bir kasede yoğurt, yumurta sarısı ve unu topak kalmayacak şekilde iyice çırpın. Kaynayan çorbanın suyundan 1-2 kepçe alıp bu terbiyeye ekleyerek ılıştırın.
Ilıyan terbiyeyi çorbaya yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edin. Çorba kaynayınca kızarttığınız köfteleri yağıyla birlikte tencereye aktarın ve 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.
Ayrı bir tavada tereyağını eritip naneyi hafifçe yakın ve servis esnasında kaselerin üzerine gezdirin.
ORMAN KEBABI
MALZEMELER
500 gram dana kuşbaşı et
1 adet büyük boy kuru soğan
2 adet orta boy patates
2 adet havuç
1 su bardağı haşlanmış bezelye
1 yemek kaşığı domates salçası
3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kekik, tuz, karabiber
2,5 su bardağı sıcak su
HAZIRLANIŞI
Geniş bir tencereye sıvı yağı ve etleri alın. Etler suyunu salıp çekene kadar orta ateşte kavurun. Suyunu çeken etlerin üzerine tereyağını ve iri yemeklik doğranmış soğanları ekleyip soğanlar pembeleşene kadar soteleyin.
Küp küp doğranmış havuçları ve patatesleri ilave ederek sebzelerle birlikte 5 dakika daha kavurmaya devam edin. Salçayı ekleyin ve kokusu çıkana kadar karıştırın.
Haşlanmış bezelyeleri, tuzu ve karabiberi ilave edip malzemeleri nazikçe harmanlayın. Sıcak suyu tencereye dökün ve kapağını kapatın. Etler ve sebzeler lokum gibi olana kadar kısık ateşte pişirin.
Ocaktan almaya yakın kekiği serpiştirip bir taşım daha kaynattıktan sonra sıcak servis yapın.
SEBZELİ BULGUR PİLAVI
MALZEMELER
2 su bardağı pilavlık iri bulgur
1 adet kuru soğan
2 adet yeşil sivri biber
1 adet kırmızı kapya biber
2 adet kabuğu soyulmuş domates
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı domates salçası
4 su bardağı sıcak su (veya et suyu)
Tuz, pul biber
HAZIRLANIŞI
Soğanı, yeşil ve kırmızı biberleri küçük küçük yemeklik doğrayın. Domatesleri de küp şeklinde kesin. Pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağını eritin. Soğanları ve biberleri ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.
Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun, ardından domatesleri ekleyip hafifçe suyunu çekene kadar pişirin. Yıkayıp süzdüğünüz bulguru tencereye ekleyin ve sebzelerle birlikte 2-3 dakika kavurun.
Sıcak suyu, tuzu ve pul biberi ilave edip tencerenin kapağını tamamen kapatın.
Kaynayana kadar yüksek ateşte, ardından en kısık ateşte bulgur suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Ocaktan alıp 15 dakika demlendirdikten sonra servis yapın.
ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA
MALZEMELER
500 gram taze barbunya (ayıklanmış)
1 adet kuru soğan
1 adet havuç
1 adet orta boy patates
1 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz şeker (veya 2 adet kesme şeker)
1,5 su bardağı sıcak su
Tuz
Üzeri için: İnce kıyılmış maydanoz
HAZIRLANIŞI
Ayıklanmış barbunyaları bir tencerede üzerini geçecek kadar suyla 15 dakika hafifçe haşlayın ve kara suyunu süzün. Geniş ve sığ bir tencereye zeytinyağının yarısını alın. Yemeklik doğranmış soğanları pembeleşene kadar kavurun.
Küp küp doğranmış havuç ve patatesleri ekleyip 3-4 dakika daha soteleyin. Salçayı ilave edip karıştırdıktan sonra süzülmüş barbunyaları tencereye ekleyin.
Toz şeker, tuz ve sıcak suyu ilave edip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte barbunyalar tamamen yumuşayana kadar pişirin.
Yemek piştikten sonra ocaktan alın ve kalan zeytinyağını üzerine gezdirin. Kendi tenceresinde oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında soğutun ve maydanoz ile süsleyerek servis yapın.
ŞEKERPARE
MALZEMELER
Hamuru için: 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı pudra şekeri, 2 adet yumurta (birinin sarısı ayrılacak), 3 yemek kaşığı irmik, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, 3 su bardağına yakın un
Şerbeti için: 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su, çeyrek limonun suyu
Üzeri için: Fındık veya fıstık içi
HAZIRLANIŞI
Öncelikle şerbeti hazırlayın; su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon suyunu ekleyip ocaktan alın ve tamamen soğuması için bekletin.
Hamuru için derin bir kasede oda sıcaklığındaki tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve 1 bütün yumurta ile 1 yumurta akını (sarısını üzeri için ayırın) krema kıvamına gelene kadar karıştırın. İrmik, vanilya ve kabartma tozunu ilave edin. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayarak yassılaştırın ve yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Hazırladığınız şekerparelerin tam ortalarına bütün fındık veya fıstık batırın. Etrafına ayırdığınız yumurta sarısını fırça yardımıyla sürün.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak tatlıların üzerine, tamamen soğumuş olan şerbeti kepçeyle eşit şekilde dökün. Tatlılar şerbetini tamamen çekip oda sıcaklığına gelene kadar (yaklaşık 2-3 saat) bekletin ve ardından servis yapın.