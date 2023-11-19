Haberler Gündem Hava Durumu Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? AFAD uyardı: 19 Kasım Pazar İstanbul hava durumu yağmur ve fırtına

Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? AFAD uyardı: 19 Kasım Pazar İstanbul hava durumu 16 milyona yakın vatandaşımzın yaşadığı megakent İstanbul'da kış iyice kendini hissettirmeye başladı. Gün itibariyle ciddi bir yağmurun etkisi altına giren il genelinde 19 Kasım Pazar gününün hava durumuna ilişkin de kritik açıklamalar geldi. İşte, ayrıntılar... Habertürk Giriş: 19.11.2023 - 01:02 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:02 facebook

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Uzun bir süredir beklenen soğuk havalar başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde ektisini göstermeye başladı. Söz konusu durumla ilgili olarak bugün başlayan yağmur ve fırtına nedeniyle 19 Kasım Pazar gününün İstanbul hava durumu gündem olmuş durumda. İşte, detaylar...

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HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 ilimiz için "turuncu", 26 ilimiz için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.