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        Haberler Gündem Hava Durumu Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? AFAD uyardı: 19 Kasım Pazar İstanbul hava durumu yağmur ve fırtına

        Bugün İstanbul hava durumu nasıl olacak? AFAD uyardı: 19 Kasım Pazar İstanbul hava durumu

        16 milyona yakın vatandaşımzın yaşadığı megakent İstanbul'da kış iyice kendini hissettirmeye başladı. Gün itibariyle ciddi bir yağmurun etkisi altına giren il genelinde 19 Kasım Pazar gününün hava durumuna ilişkin de kritik açıklamalar geldi. İşte, ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 01:02 Güncelleme: 19.11.2023 - 01:02
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        Uzun bir süredir beklenen soğuk havalar başta İstanbul olmak üzere Türkiye genelinde ektisini göstermeye başladı. Söz konusu durumla ilgili olarak bugün başlayan yağmur ve fırtına nedeniyle 19 Kasım Pazar gününün İstanbul hava durumu gündem olmuş durumda. İşte, detaylar...

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        HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara bölgesine hafta sonu fırtına uyarısı yapılırken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

        AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; 29 ilimiz için "turuncu", 26 ilimiz için "sarı" uyarı olmak üzere toplam 55 ilimiz için meteorolojik uyarı yapıldı.

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        İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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        AFAD İSTANBULLULARI UYARDI

        Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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