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Bugün kabine toplantısı var mı 12 Aralık 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan...

Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Gündemde EYT, enflasyon ve asgari ücret gibi konuların bulunduğu toplantı öncesi bilinmesi gereken tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 12 Aralık 2022 kabine toplantısının ayrıntıları...

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  • Bugün kabine toplantısı var mı 12 Aralık 2022? Kabine kararları neler olacak: EYT, asgari ücret, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    Pazartesi günleri gerçekleştirilen kabine toplantısı ile ilgili gözler bugüne (12 Aralık) çevrilmiş durumda. Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren konuyla ilgili olarak son bilgileri bir araya getirdik. İşte, yeni kabine toplantının ne zaman yapılacağı ve son kararlara dair bilinmesi gerekenler...
  • Bugün kabine toplantısı var mı 12 Aralık 2022? Kabine kararları neler olacak: EYT, asgari ücret, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    BU HAFTA KABİNE TOPLANTISI VAR MI?

    15 günde 1 gerçekleştirilen kabine toplantısı, son olarak 28 Kasım tarihinde yapıldığı için bugün kabine toplantısı yapılacak.

    Toplantının saat 14.00'de yapılması bekleniyor.
  • Bugün kabine toplantısı var mı 12 Aralık 2022? Kabine kararları neler olacak: EYT, asgari ücret, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEM MADDELERİ

    Emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücret, enflasyon ve fahiş fiyat denetimleri, bu haftaki Kabine Toplantısı'nın en önemli başlıklarından olacak.

    Gündemde emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi var. Yaş seçeneklerinin bütçeye etkisi ve düzenlemenin Meclis takvimi ele alınacak. Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in devleti temsilen oturduğu masadan yansımalar kabine toplantısında ele alınacak. Asgari ücretlinin alım gücünü artıracak, enflasyona karşı elini güçlendirecek rakam üzerinde değerlendirmeler kabinede yapılacak.
  • Bugün kabine toplantısı var mı 12 Aralık 2022? Kabine kararları neler olacak: EYT, asgari ücret, enflasyon... Cumhurbaşkanı Erdoğan...

    Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler o toplantıda görüşülecek.

    Öte yandan Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek. Düzenlemenin takvimi gündemde olacak.

    Ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terör operasyonlarındaki son durum da mercek altına alınacak. Suriye'nin kuzeyini hedef alması beklenen kara harekatı, harekatın hazırlıkları da toplantıda görüşülecek. ABD ve Rusya ile Suriye üzerine yapılan görüşmeler de toplantıda değerlendirilecek.

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