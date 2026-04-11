Bugün kimin maçı var? 11 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
11 Nisan 2026 tarihli maç programı netleşirken, futbolseverlerin en çok merak ettiği "Bugün maç var mı?" sorusu da yanıtını buldu. Bu akşam Süper Lig'den Premier League'e, La Liga'dan Serie A'ya kadar birçok büyük ligde önemli karşılaşmalar sahne alacak. Bunun yanı sıra Bundesliga ve Ligue 1'de de heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Gün boyunca taraftarlar, maç saatlerini, karşılaşma programını ve yayın bilgilerini yakından takip ederken, 11 Nisan 2026 Cumartesi gününün fikstürü de futbol gündeminin merkezine yerleşti. İşte günün maç programı ve tüm detaylar…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 NİSAN CUMARTESİ
Trendyol Süper Lig
14:30 | Başakşehir FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)
17:00 | Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)
20:00 | Kayserispor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
1. Lig
13:30 | Sarıyer - Hatayspor (TRT Spor)
16:00 | Pendikspor - Çorum FK (TRT Spor)
19:00 | Bodrum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)
İngiltere – Premier Lig
14:30 | Arsenal - Bournemouth (beIN Sports 3)
17:00 | Burnley - Brighton
17:00 | Brentford - Everton (beIN Sports 4)
19:30 | Liverpool - Fulham (beIN Sports 3)
İspanya – La Liga
15:00 | Real Sociedad - Deportivo Alaves
17:15 | Elche - Valencia
19:30 | Barcelona - Espanyol
22:00 | Sevilla - Atletico Madrid
İtalya – Serie A
16:00 | Cagliari - Cremonese
16:00 | Torino - Hellas Verona
19:00 | Milan - Udinese
21:45 | Atalanta - Juventus
Fransa – Ligue 1
20:00 | Auxerre - Nantes
22:05 | Rennes - Angers
Almanya – Bundesliga
16:30 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt
16:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
16:30 | RB Leipzig - Mönchengladbach
19:30 | St. Pauli - Bayern Münih
Suudi Arabistan – Pro Lig
19:00 | Al Taawon - Al Kholood
19:00 | Al Najma - Neom SC
19:05 | Al Hazm - Al Fayha
21:00 | Al Akhdoud - Al Nassr