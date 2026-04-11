        Bugün kimin maçı var? 11 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün kimin maçı var? 11 Nisan Cumartesi bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 11.04.2026 - 11:27 Güncelleme:
        11 Nisan 2026 tarihine ait futbol fikstürü netleşirken, “Bugün hangi maçlar oynanacak?” sorusu da futbolseverler için yanıtını buldu. Bugün Süper Lig’den Premier League’e, La Liga’dan Serie A’ya kadar birçok büyük ligde kritik karşılaşmalar sahne alacak. Avrupa futbolunun önde gelen organizasyonlarında oynanacak maçlar, gün boyunca sporseverlere yoğun bir heyecan yaşatacak. Farklı liglerdeki zorlu mücadeleler, şampiyonluk yarışı ve puan tablosunu doğrudan etkileyecek önemli karşılaşmalarla birleşirken; futbol tutkunları günün maç takvimini ve saatlerini yakından takip ediyor. İşte 11 Nisan 2026 Cumartesi gününe damga vuracak karşılaşmaların programı haberimizde…

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 NİSAN CUMARTESİ

        Trendyol Süper Lig

        14:30 | Başakşehir FK - Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

        17:00 | Alanyaspor - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        20:00 | Kayserispor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

        1. Lig

        13:30 | Sarıyer - Hatayspor (TRT Spor)

        16:00 | Pendikspor - Çorum FK (TRT Spor)

        19:00 | Bodrum FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

        İngiltere – Premier Lig

        14:30 | Arsenal - Bournemouth (beIN Sports 3)

        17:00 | Burnley - Brighton

        17:00 | Brentford - Everton (beIN Sports 4)

        19:30 | Liverpool - Fulham (beIN Sports 3)

        İspanya – La Liga

        15:00 | Real Sociedad - Deportivo Alaves

        17:15 | Elche - Valencia

        19:30 | Barcelona - Espanyol

        22:00 | Sevilla - Atletico Madrid

        İtalya – Serie A

        16:00 | Cagliari - Cremonese

        16:00 | Torino - Hellas Verona

        19:00 | Milan - Udinese

        21:45 | Atalanta - Juventus

        Fransa – Ligue 1

        20:00 | Auxerre - Nantes

        22:05 | Rennes - Angers

        Almanya – Bundesliga

        16:30 | Wolfsburg - Eintracht Frankfurt

        16:30 | Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen

        16:30 | RB Leipzig - Mönchengladbach

        19:30 | St. Pauli - Bayern Münih

        Suudi Arabistan – Pro Lig

        19:00 | Al Taawon - Al Kholood

        19:00 | Al Najma - Neom SC

        19:05 | Al Hazm - Al Fayha

        21:00 | Al Akhdoud - Al Nassr

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
