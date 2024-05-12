Bugün kimin maçı var? 12 Mayıs 2024 Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 12 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. 96 puanla lider olan Galatasaray'ı ise 90 puanla Fenerbahçe'nin takip ettiği Trendyol Süper Lig'in 36. haftasının tüm maçları bugün oynanacak. İşte, 12 Mayıs 2024 bugün oynanacak Süper Lig maçları...
Trendyol Süper Ligi'nde 36. hafta heyecanı bugün yaşanıyor. Ligin son haftalarına girilmişken şampiyonluk mücadelesi de kızıştı. Birbirinden çarpıcı maçlara sahne olacak maç takvimi belli oldu. Peki, bugün hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 12 Mayıs Pazar günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig'in 36. haftasında tüm maçlar bugün aynı saatte başlayacak. Buna göre, Süper Lig'in 36. haftasında tüm karşılaşmaların düdüğü 12 Mayıs Pazar günü yani bugün saat 19.00'da çalacak.
19:00 | Vavacars Fatih Karagümrük - Galatasaray | beIN SPORTS 1
19:00 | Ems Yapı Sivasspor - Rams Başakşehi̇r Futbol Kulübü | beIN SPORTS 5
12 MAYIS 2024 SÜPER LİG BUGÜNKÜ MAÇLAR
19:00 | Fenerbahçe - Mondihome Kayseri̇spor | beIN SPORTS 2
19:00 | Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü | beIN (1 NO'lu Kanal)
19:00 | Corendon Alanyaspor - Beşiktaş | beIN SPORTS 3
19:00 | Yukatel Adana Demi̇rspor Gazi̇antep Futbol Kulübü | beIN BOX OFFICE (201 NO'lu Kanal)
19:00 | Trabzonspor - İstanbulspor | beIN SPORTS 4
19:00 | Tümosan Konyaspor - Yilport Samsunspor | beIN CONNECT
19:00 | Si̇ltaş Yapı Pendi̇kspor - Çaykur Ri̇zespor | beIN CONNECT
19:00 | Kasımpaşa - Bitexen Antalyaspor | beIN CONNECT