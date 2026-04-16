Bugünün maçları 16 Nisan Perşembe: Bugün maç var mı ve kimin maçı var?
Avrupa futbolunda heyecan dolu bir gece daha kapıda. 16 Nisan 2026 Perşembe akşamı, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarıyla kritik bir viraj dönülecek. İlk karşılaşmalarda elde edilen skorların ardından takımlar yarı final bileti için sahaya çıkarken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Gecede sadece futbol değil; tenis turnuvaları ve EuroLeague mücadeleleri de sporseverlere dopdolu bir program sunacak. İşte 16 Nisan Perşembe günün maçları...
UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Rövanş Maçları
19:45 | Celta de Vigo - Freiburg (İlk Maç: 0-3)
22:00 | Nottingham Forest - FC Porto (İlk Maç: 1-1)
22:00 | Aston Villa - Bologna FC (İlk Maç: 3-1)
22:00 | Real Betis - SC Braga (İlk Maç: 1-1)
Avrupa Konferans Ligi'nde de temsilcilerin yarı final vizesi arayacağı maç programı şu şekilde:
19:45 | AZ Alkmaar - FC Shakhtar Donetsk (İlk Maç: 0-3)
22:00 | AEK Athens - Rayo Vallecano (İlk Maç: 0-3)
22:00 | ACF Fiorentina - Crystal Palace FC (İlk Maç: 0-3)
22:00 | Strasbourg Alsace - Mainz 05 (İlk Maç: 0-2)
DİĞER KARŞILAŞMALAR
13.30 Muchova - Mertens (WTA Stuttgart) beIN Connect
15.00 Zverev - Diallo (ATP Münih) S Sport
15.00 Parks - Andreeva (WTA Stuttgart) beIN Connect
16.00 Bursa BB - Fenerbahçe Medicana (Efeler Ligi) TRT Spor Yıldız
18.00 Rybakina - Shnaider (WTA Stuttgart) beIN Connect
19.00 Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank (Sultanlar Ligi) TRT Spor Yıldız
19.15 Al Sadd - Vissel Kobe (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart
19.30 Samsonova - Gauff (WTA Stuttgart) beIN Connect
21.00 Zeynep Sönmez - Fernandez (WTA Stuttgart) beIN Connect
21.00 Asvel - Fenerbahçe Beko (EuroLeague) S Sport
MAÇLAR HANGİ KANALDA?
Avrupa kupası maçlarının Türkiye'deki yayın hakları tabii platformunda bulunuyor. Maçların tamamı tabii (TRT dijital platformu) üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin yayın akışı doğrultusunda günün seçilen bazı karşılaşmalarının TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak verilmesi bekleniyor.