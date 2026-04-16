        Spor BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 16 Nisan 2026 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünün maçları 16 Nisan Perşembe: Bugün maç var mı ve kimin maçı var?

        Avrupa futbolunda heyecan dolu bir gece daha kapıda. 16 Nisan 2026 Perşembe akşamı, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçlarıyla kritik bir viraj dönülecek. İlk karşılaşmalarda elde edilen skorların ardından takımlar yarı final bileti için sahaya çıkarken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Gecede sadece futbol değil; tenis turnuvaları ve EuroLeague mücadeleleri de sporseverlere dopdolu bir program sunacak. İşte 16 Nisan Perşembe günün maçları...

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 13:34 Güncelleme:
        Spor tutkunlarını ekran başına kilitleyecek yoğun bir gün başlıyor. 16 Nisan Perşembe günü Avrupa sahnesinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi rövanş karşılaşmaları, yarı finale yükselecek takımları belirleyecek. Kritik mücadeleler öncesinde maç saatleri, yayın kanalları ve karşılaşmaların şifreli olup olmadığı merak konusu olurken, günün programında tenis maçları ve EuroLeague karşılaşmaları da dikkat çekiyor. Avrupa’da gecenin nabzı yine yüksek tempoda atacak. İşte günün maçları...

        UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Rövanş Maçları

        19:45 | Celta de Vigo - Freiburg (İlk Maç: 0-3)

        22:00 | Nottingham Forest - FC Porto (İlk Maç: 1-1)

        22:00 | Aston Villa - Bologna FC (İlk Maç: 3-1)

        22:00 | Real Betis - SC Braga (İlk Maç: 1-1)

        Avrupa Konferans Ligi'nde de temsilcilerin yarı final vizesi arayacağı maç programı şu şekilde:

        19:45 | AZ Alkmaar - FC Shakhtar Donetsk (İlk Maç: 0-3)

        22:00 | AEK Athens - Rayo Vallecano (İlk Maç: 0-3)

        22:00 | ACF Fiorentina - Crystal Palace FC (İlk Maç: 0-3)

        22:00 | Strasbourg Alsace - Mainz 05 (İlk Maç: 0-2)

        DİĞER KARŞILAŞMALAR

        13.30 Muchova - Mertens (WTA Stuttgart) beIN Connect

        15.00 Zverev - Diallo (ATP Münih) S Sport

        15.00 Parks - Andreeva (WTA Stuttgart) beIN Connect

        16.00 Bursa BB - Fenerbahçe Medicana (Efeler Ligi) TRT Spor Yıldız

        18.00 Rybakina - Shnaider (WTA Stuttgart) beIN Connect

        19.00 Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank (Sultanlar Ligi) TRT Spor Yıldız

        19.15 Al Sadd - Vissel Kobe (AFC Şampiyonlar Ligi) Spor Smart

        19.30 Samsonova - Gauff (WTA Stuttgart) beIN Connect

        21.00 Zeynep Sönmez - Fernandez (WTA Stuttgart) beIN Connect

        21.00 Asvel - Fenerbahçe Beko (EuroLeague) S Sport

        MAÇLAR HANGİ KANALDA?

        Avrupa kupası maçlarının Türkiye'deki yayın hakları tabii platformunda bulunuyor. Maçların tamamı tabii (TRT dijital platformu) üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TRT'nin yayın akışı doğrultusunda günün seçilen bazı karşılaşmalarının TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak verilmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evin kapısına 24 el ateş etti, eski kayınpederini öldürdü

        Aksaray'da, Bülent O. (43), eski kayınpederi ve aynı zamanda dayısı olan İsmail Ok'un (79) evin kapısına tabanca ile 24 el ateş etti. Kapıdan geçen mermilerden birinin başına isabet eden İsmail Ok, yaşamını yitirdi. (DHA)

        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
