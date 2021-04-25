25 Nisan bugün hangi maçlar var?

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 25 Nisan Pazar günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

25 NİSAN SALI SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13:30 Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü / beIN Sports HD1

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak Helenex Yeni Malatyapsor - MKE Ankaragücü maçı bugün 13:30'da başlayacak. Ümit Öztürk hakemliğinde oynanacak karşılaşma BeIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

16:00 Gaziantep FK - Erzurumspor / beIN Sports HD2

Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak Gaziantep FK - Erzurumspor maçı bugün saat 16.00'da başlayacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak

16:00 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor / beIN Sports HD1

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçı bugün 16:00'da başlayacak. Özgür Yankaya'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



20:30 Fenerbahçe - Kasımpaşa/ beIN Sports HD1

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı 20:30'da başlayacak. Fırat Aydunus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.