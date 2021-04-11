Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 11 Nisan Pazar günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

11 NİSAN PAZAR SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13:30 Sivasspor - Konyaspor / beIN SPORTS 1

Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u konuk edecek. Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak mücadeleyi, hakem Zorbay Küçük yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

16:00 Ankaragücü - Gençlerbirliği / beIN SPORTS 1

Eryaman Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada, hakem Serkan Tokat düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak

16:00 Kayserispor - Antalyaspor / beIN SPORTS 2

Kayserispor - Antalyaspor maçı saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede Tugay Numan Kaan düdük çalacak. Maç beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

19:00 Erzurumspor - Beşiktaş /beIN SPORTS 1

Erzurumspor ve Beşiktaş maçı bugün oynanacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.