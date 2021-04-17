Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 17 Nisan Cumartesi günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

17 NİSAN CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13:30 Denizlispor - BB Erzurumspor / beIN Sport 1

Denizlispor - BB Erzurumspor maçı 17 Nisan Cumartesi günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlandı.

16:00 Trabzonspor - Hatayspor / beIN SPORTS 1

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetiyor. Saat 16.00’da başlayan ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

16:00 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor / beIN SPORTS 2

Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Saat 16.00’da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

19:00 Erzurumspor - Beşiktaş /beIN SPORTS 1

Göztepe ile Galatasaray 17 Nisan 2021 Cumartesi günü karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.