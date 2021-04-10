Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper Lig
ABONE OL

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 10 Nisan 2021 maç fikstürü

Bugün kimin maçı var? sorusunun cevabı merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programıyla birlikte 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak TFF Süper Lig maçları belli oldu. Peki, bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 10 Nisan 2021 Süper Lig fikstürü...

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig 10 Nisan 2021 maç fikstürü

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

10 NİSAN CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13:30 Atakaş Hatayspor - Göztepe A.Ş / beIN SPORTS 1

Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

16:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor A.Ş / beIN SPORTS 1

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

19:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük / beIN SPORTS 1

Galatasaray , Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i belli oldu! GS Karagümrük maçı saat kaçta hangi kanalda? GS Maçı ne zaman?
FUTBOL11'i belli oldu!
Eskişehirspor neden küme düştü? Haaland, Barça'dan dünyaları istedi! | HTSPOR XL
FUTBOLHTSPOR XL yayında!
Beşiktaş'tan Belhanda bombası!
FUTBOLBeşiktaş'tan Belhanda bombası!
Beşiktaş, Vodafone Park'taki 5. yılını kutluyor
FUTBOLVodafone Park'taki 5. yıl
Ligue 1'de Lille'in galip geldiği maça Burak Yılmaz ve Zeki Çelik damga vurdu
FUTBOLBizimkiler attı, Lille kazandı!
Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe forması giyen herkesin arkasında durmaya devam edeceğiz"
FUTBOLSoyunma odasında neler söyledi?
Gaziantep Süper Lig'i ilk 5'te tamamlamak istiyor
FUTBOLGaziantep'in hedefi ilk 5!
Süper Lig'in 33. haftasında zirvede son durum! HTSPOR MUTFAK
FUTBOLHTSPOR MUTFAK yayında!
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı yazar yorumları
FUTBOL"Ruhum karardı, işkence çektim"
Fatih Terim'in Karagümrük planı hazır!
FUTBOLFatih Terim'in Karagümrük planı hazır!