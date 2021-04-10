Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? Sorusu araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan maç programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Nisan Cumartesi günü oynanacak Süper Lig maçları hakkında bilgiler...

10 NİSAN CUMARTESİ SÜPER LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13:30 Atakaş Hatayspor - Göztepe A.Ş / beIN SPORTS 1

Hatayspor, Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

16:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor A.Ş / beIN SPORTS 1

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

19:00 Galatasaray - Fatih Karagümrük / beIN SPORTS 1

Galatasaray , Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.