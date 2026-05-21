Bugün maç var mı? 21 Mayıs 2026 Perşembe bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
21 Mayıs 2026 Perşembe tarihli maç programı netleşti. Bugün oynanacak karşılaşmalar belli olurken, sporseverlerin merak ettiği "Bugün maç var mı?" sorusu da yanıtını buldu. Bu akşam Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie ve Suudi Arabistan Pro Lig liglerinde heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 21 Mayıs 2026 tarihine ait güncel maç programı ve karşılaşma saatleri…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 MAYIS PERŞEMBE
Almanya - Bundesliga
21:30 | Wolfsburg vs Paderborn (S Sport Plus / Tivibu Spor 1)
Hollanda - Eredivisie
19:45 | Ajax Amsterdam vs FC Groningen (Tivibu Spor 2)
22:00 | FC Utrecht vs SC Heerenveen (Tivibu Spor / S Sport Plus)
Suudi Arabistan - Saudi Pro Lig
21:00 | Al-Nassr FC vs Damac FC (S Sport Plus / EXXEN)
21:00 | Al-Ittihad FC vs Al Qadsiah (S Sport Plus / EXXEN)
21:00 | Al-Fayha FC vs Al-Hilal Saudi FC (S Sport Plus / EXXEN)
21:00 | AL Hazem FC vs Al-Taawoun FC (S Sport Plus)
21:00 | Al-Kholood vs Al-Fatech SC (S Sport Plus)
21:00 | Al-Riyadh SC vs Al-Akhdoud Club (S Sport Plus)
21:00 | Neom SC vs Al-Ittifaq FC (S Sport Plus)