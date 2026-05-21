        Haberler Bilgi Spor BUGÜN MAÇ VAR MI? 21 Mayıs 2026 Perşembe bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? Günün maç programı

        21 Mayıs 2026 Perşembe tarihli maç programı netleşti. Bugün oynanacak karşılaşmalar belli olurken, sporseverlerin merak ettiği "Bugün maç var mı?" sorusu da yanıtını buldu. Bu akşam Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie ve Suudi Arabistan Pro Lig liglerinde heyecan dolu mücadeleler futbolseverleri bekliyor. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanallardan yayınlanacak? İşte 21 Mayıs 2026 tarihine ait güncel maç programı ve karşılaşma saatleri…

        Giriş: 21 Mayıs 2026 - 10:51 Güncelleme:
        21 Mayıs 2026 Perşembe gününe ait maç takvimi netlik kazandı. Bugün sahne alacak karşılaşmaların belli olmasıyla birlikte günün maç programı araştırılıyor. Futbolseverler bu akşam Almanya Bundesliga, Hollanda Eredivisie ve Suudi Arabistan Pro Lig gibi Avrupa ve Orta Doğu’nun öne çıkan liglerinde oynanacak mücadelelere odaklanacak. Peki bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak, hangi kanallardan izlenebilecek? İşte 21 Mayıs 2026 Perşembe gününün maç programı ve detayları haberimizde…

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 MAYIS PERŞEMBE

        Almanya - Bundesliga

        21:30 | Wolfsburg vs Paderborn (S Sport Plus / Tivibu Spor 1)

        Hollanda - Eredivisie

        19:45 | Ajax Amsterdam vs FC Groningen (Tivibu Spor 2)

        22:00 | FC Utrecht vs SC Heerenveen (Tivibu Spor / S Sport Plus)

        Suudi Arabistan - Saudi Pro Lig

        21:00 | Al-Nassr FC vs Damac FC (S Sport Plus / EXXEN)

        21:00 | Al-Ittihad FC vs Al Qadsiah (S Sport Plus / EXXEN)

        21:00 | Al-Fayha FC vs Al-Hilal Saudi FC (S Sport Plus / EXXEN)

        21:00 | AL Hazem FC vs Al-Taawoun FC (S Sport Plus)

        21:00 | Al-Kholood vs Al-Fatech SC (S Sport Plus)

        21:00 | Al-Riyadh SC vs Al-Akhdoud Club (S Sport Plus)

        21:00 | Neom SC vs Al-Ittifaq FC (S Sport Plus)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
