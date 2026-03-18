18 Mart ne günü? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi
18 Mart, hem tarihimiz hem de dünya tarihi açısından önemli olayların yaşandığı bir gündür. 18 Mart, Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı sırasında kazanılan büyük zaferin yıl dönümüdür. 18 Mart aynı zamanda Şehitleri Anma Günü olarak kabul edilir. Bu günde, vatan uğruna canlarını feda eden binlerce asker saygı ve minnetle anılır. Başta Çanakkale olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında her yıl 18 Mart günü Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi anmak için törenler düzenlenir. İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anlam ve önemi...
18 Mart, sadece bir zaferin yıl dönümü değil; aynı zamanda fedakârlığın, vatan sevgisinin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Türk milletinin geçmişine duyduğu saygıyı ve geleceğe olan inancını her yıl yeniden hatırlatmaya devam etmektedir.
18 MART NE GÜNÜ?
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gündür. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı bu özel gün, her sene kutlanmaktadır.
18 MART'TA NE OLDU?
İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’nin başkenti olan İstanbul’u ele geçirip Osmanlı’yı etkisiz hale getirmek istiyordu. Böylece Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan Almanya’yı yalnız bırakıp, boğazları Ruslardan önce ele geçirip Bulgaristan’ı da kendi taraflarına dahil edeceklerdi. Bunun için de Rusya’ya yardım etme bahanesiyle Birleşik Donanma Komutanı Amiral Carden 19 Şubat 1915’te ilk saldırıyı Kumkale ve Seddülbahir’i bombalayarak başlattı. 17 Mart’ta deniz harekatı ile saldırılarına devam etti ancak başarılı olamadı. Bu başarısızlık üzerine yerine Amiral de Robeck komutasındaki donanma geçti. 18 Mart’ta Queen Elizabeth savaş gemisi ile boğazı geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusret Mayın Gemisi’nin yerleştirdiği mayınlara çarparak ağır hasar aldılar. Nusret Mayın Gemisi başarısıyla bu savaşın seyrini ve Osmanlı Devleti’nin kaderini değiştirdi. Bu yenilgi üzerine daha da hırslanarak 25 Nisan’da Gelibolu Yarımadası’na çıkıp karadan saldırıya geçtiler. Ancak karada da başarılı olamadılar. Ümitleri kalmayınca 9 Ocak 1916’da Çanakkale’den tamamen çekildiler.
Çanakkale Savaşı’nın tarihimizdeki önemi getirdiği zaferin yanı sıra hem 1. Dünya Savaşı’nın seyrini hem de Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu değiştirmesinde yatar. Batılı Devletlerin Türkleri Avrupa’dan ve Osmanlı topraklarından silme hayalleri bu zaferle hüsrana uğrar. Balkan Savaşları’nda alınan yenilgilerden sonra umutsuzluğa kapılan Türk milletinin umutlarını yeniden yeşertir. Bu yönüyle tarihte 18 Mart Türklerin batıya olan ilerleyişinin ve gücünün yeniden başladığı gün olarak bilinir. Çanakkale zaferinin tarihi olan 18 Mart her yıl binlerce şehidimizin anıldığı gururlu bir gün olarak tarihimizdeki sarsılmaz yerini almıştır. Türk milleti için 18 Mart önemi ve sonuçlarıyla ne olursa olsun gücümüzün ve umudumuzun asla tükenmediğini tüm dünyaya göstermiştir.
ÇANAKKALE ZAFERİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, her yıl 18 Mart günü tüm Türkiye'de kutlanılan millî gündür. I. Dünya Savaşı sırasında 18 Mart 1915 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferiyle sona eren Çanakkale Deniz Savaşları'nın anıldığı bu özel gün, her sene kutlanmaktadır. Başta Çanakkale olmak üzere tüm Türkiye'de resmî makamlarca çeşitli programlarla kutlanmakta ve şehit olan Türk askerleri anılmaktadır.
Çanakkale Savaşı Türk Tarihine damga vurmuş bir savaştır. Bu savaş tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Türk Milleti bu savaşta pek çok kardeşini kaybetmiştir. Ancak yine de millet birlik olmuş ve çok büyük bir zaferi elde etmiştir.
Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.
Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.
Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.
18 Mart'ın önemi şu şekildedir:
Çanakkale Zaferi, Türk milletinin istiklal mücadelesinin simgelerinden biridir.
Bu zafer, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan bir kahramanlık destanı olarak kabul edilir.
Çanakkale'deki bu büyük zafer, Türk halkının moral kaynağı olmuş ve Kurtuluş Savaşı'na zemin hazırlamıştır.
18 Mart, her yıl Şehitleri Anma Günü olarak anılır ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulur.