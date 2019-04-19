Bugün kandil mi? sorusu, önemli günlerde ibadetlerini yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takviminde tüm detaylara yer verdiği gibi, kandil günlerini de belirtiyor. İslam dünyası 2019 yılında Mart ayında Regaib Kandili'ni Nisan ayı başında da Mirac Kandili'ni idrak etti. İşte Kandil günleri takvimi

BUGÜN NE KANDİLİ?

İslam dünyasında Şaban ayını 14. günü yani 19 Nisan (bugün) Berat Kandili idrak ediliyor. Berat Gecesi için çeşitli programlar camilerde hazırlandı.

2019 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ