        Haberler Bilgi Gündem Bugün okullar tatil mi? 16 Nisan Perşembe günü okullar tatil mi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, İzmir’de okul var mı, ders yapılacak mı?

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bir lisede dün yaşanan silahlı saldırının ardından bugün de Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda benzer bir olay meydana geldi. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Yaşanan acı olayların ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu ve Eğitimciler Birliği Sendikası, protesto amacıyla 2 gün iş bırakma kararı aldı. Gelişmelerin ardından öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 16 Nisan Perşembe günü için İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okul var mı? İşte tüm detaylar...

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 00:28 Güncelleme:
        1

        14 Nisan Salı günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından, bugün de Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan Ayser Çalık Ortaokulu’nda benzer bir saldırı daha yaşandı. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci yaşamını yitirirken, 13 kişi ağır yaralandı. Bu üzücü gelişmelerin ardından Memur Sendikaları Konfederasyonu ile Eğitimciler Birliği Sendikası, tepki amacıyla 2 gün süreyle iş bırakma kararı aldı. Yaşananların ardından öğrenciler ve veliler okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Peki, bugün okul var mı, 16 Nisan Perşembe günü okullar tatil mi, İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta ders yapılacak mı? İşte ayrıntılar haberimizde...

        2

        KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

        Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, Siverek'teki bir lisede meydana gelen saldırı olayından dolayı derin üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, yaşanan gelişmelerin ardından eğitim-öğretime 4 gün süreyle ara verildiğini açıklamıştı.

        Bugün gerçekleşen saldırının ardından Kahramanmaraş'ta da eğitime 2 gün ara verildi.

        3

        16 NİSAN PERŞEMBE OKUL VAR MI?

        Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen), Şanlıurfa Siverek’te bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, Türkiye genelinde 15.04.2026-16.04.2026 tarihlerinde 2 (iki) gün iş bırakma eylemi kararı alındığı bildirildi.

        4

        BAKAN ÇİFTÇİ: 9 VEFATIMIZ VAR, 13 YARALI

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul saldırısının meydana geldiği Kahramanmaraş'a gitti.

        Bakan Çiftçi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kendisi öğleden sonra öğrenci olan 8. sınıf, 14 yaşında bir öğrencimiz evden getirdiği silahlarla okulumuzun iki sınıfına girip ateş etmek suretiyle katliam yapıyor. 9 vefatımız var. 8 öğrenci bir tanesi öğretmenimiz. 13 yaralımız var. 6 tanesi yoğun bakımda, üçünün durumu kritik. Hayatını kaybeden tüm öğrencilerimize ve öğretmenimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

        5

        BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eski öğrencinin okuluna silahla girerek rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı olaya ilişkin, "Eğitim ortamlarının güvenliği ve huzuru konusunda hiçbir ihmale müsamaha gösterilmeyecek, benzer hadiselerin bir daha yaşanmaması için gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır." ifadesini kullandı.

        MEB, yaptığı açıklamada, saldırı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca bakanlık, saldırının düzenlendiği okulda eğitime 4 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

        6

        EĞİTİM İŞ GENEL MERKEZİ'NDEN EYLEM KARARI

        Eğitim İş Genel Merkezi'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. X hesabından yapılan açıklamada, 2 gün iş bırakma kararı alındığı bildirildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

        15-16 Nisan tarihlerinde 2 gün süreyle iş bırakıyoruz!

        Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan silahlı saldırı, okullarımızdaki güvenlik zafiyetini, çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin herhangi bir can güvenliğinin olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bilimin ve aydınlanmanın yuvası olması gereken okullar, şiddet merkezi haline getirilmektedir.

        Eğitim-İş olarak; eğitimin ve eğitim emekçisinin sistematik biçimde değersizleştirilmesine, gençlerimizin umutsuzluğa itilmesine ve can güvenliklerinin kalmamasına karşı tüm eğitim sendikalarına, demokratik kitle örgütlerine ve kamuoyuna ortak mücadele çağrısında bulunduk.

        Bu kapsamda; okullarda artan şiddete dikkat çekmek, eğitim emekçilerinin ve öğrencilerin yaşam hakkını savunmak, güvenli okul talebini güçlü biçimde kamuoyuna taşımak amacıyla;

        •⁠ ⁠15-16 Nisan 2026 tarihlerinde 2 (iki) gün süreyle iş bırakıyoruz.

        •⁠ ⁠15 Nisan Çarşamba günü saat 13.00’te Genel Merkez olarak Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde, ülke genelinde ise eş zamanlı olarak İl Milli Eğitim Müdürlükleri önünde buluşuyoruz.

        •⁠ ⁠16 Nisan Perşembe, Ankara’da tüm Türkiye’den gelen üyelerimizle “Eğitime, Okuluna, Eğitimciye Sahip Çıkma Büyük Buluşması” gerçekleştireceğiz.

        Eğitimde şiddetin normalleştirilmesine karşı isyanımızı büyütüyor, “ARTIK YETER!” diye haykırmak için buluşuyoruz!

        Çocuklarımızın, eğitim emekçilerinin ve okulların geleceğini korumak için; tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve kamuoyunu omuz omuza saf tutmaya; bu onurlu mücadeleyi tek ses olarak yükseltmeye davet ediyoruz.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        Bakanlar valilerle toplantı yapacak
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Bakan Çiftçi'den Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Arda Güler tarihe geçti!
        5 silah ve 7 şarjörle okula gitti! 2 sınıfı hedef aldı!
        'Altın adam' yakalandı
        Eğitim camiamızın başı sağolsun
        Beyaz Saray: Görüşmeler devam ediyor
        Şişli’de otelde ölü bulunan turistte “zehirlenme” şüphesi
        "Bu savaşa katılmak ulusal çıkarımıza değil"
        Son 5 haftaya lider girip şampiyonluğu kaybedenler!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Antalya'dan kopamıyor
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        O hastalar için son gelişmeler!
