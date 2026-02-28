Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 1 Mart 2026 Pazar bugün orucun kaçıncı günü?

        Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 1 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü?

        On bir ayın sultanı Ramazan ayı, 19 Şubat itibarıyla başladı. Ramazan ayı, İslam alemi için en kutsal aylardan biri olarak kabul edilmektedir. Oruç ibadeti, İslam'ın beş şartından biri olup Ramazan ayında farz kılınmıştır. Ramazan ayı, hicri takvime göre belirlenir ve her yıl miladi takvimde yaklaşık 10-11 gün geri gelir. Peki, "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 1 Mart 2026 bugün orucun kaçıncı günü?" İşte Ramazan ayına ilişkin tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 23:12
        Ramazan ayında bir hafta geride kaldı. İslam inancında Ramazan ayının ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret, son 10 günü ise cehennemden kurtuluş olarak kabul edilmektedir. Oruç vazifesini yerine getirmek için sahur yapacak olanlar, "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 1 Mart 2026 Pazar bugün orucun kaçıncı günü?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ile Ramazan'ın kaçıncı günü sorusunun yanıtı...

        BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

        Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 1 Mart 2026 Pazar günü Ramazan’ın 11. günüdür.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

