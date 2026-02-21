Bugün Ramazanın kaçıncı günü? 21 Şubat 2026 bugün orucun kaçıncı günü?
Ramazan imsakiyesi 2026 takvimiyle birlikte milyonlarca kişi ibadetlerini sahur ve iftar saatlerine göre planlamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilin sahur ile iftar vakitleri netlik kazanırken, "Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü?" sorusu da en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. İşte bilgiler...
On bir ayın sultanı Ramazan’da günler ilerlerken, vatandaşların gündeminde iki temel soru öne çıkıyor: “Sahur saat kaçta?” ve “Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?” 2026 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve il il sahur ile iftar vakitleri açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm iller için belirlenen namaz vakitleri sayesinde oruç ibadeti düzenli şekilde yerine getirilirken, Ramazan ayının kaçıncı gününe gelindiği de takvim üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. İşte 2026 Ramazan takvimi ve gün bilgisine ilişkin ayrıntılar…
BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?
Ramazan ayının ilk orucu, 19 Şubat 2026 Perşembe günü tutuldu. Buna göre 21 Şubat 2026 Cumartesi günü Ramazan’ın 3. günüdür.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün