On bir ayın sultanı Ramazan’da günler ilerlerken, vatandaşların gündeminde iki temel soru öne çıkıyor: “Sahur saat kaçta?” ve “Bugün Ramazan’ın kaçıncı günü?” 2026 Ramazan imsakiyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşıldı ve il il sahur ile iftar vakitleri açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm iller için belirlenen namaz vakitleri sayesinde oruç ibadeti düzenli şekilde yerine getirilirken, Ramazan ayının kaçıncı gününe gelindiği de takvim üzerinden kolayca öğrenilebiliyor. İşte 2026 Ramazan takvimi ve gün bilgisine ilişkin ayrıntılar…