UEFA Avrupa ligi 3. eleme turunda Fenerbahça-Slovacko karşılaşması S Sport Plus ekranlarında futbolseverler ile buluşacak. Ayrıca kanal, birçok içeriği de yayın akışı içerisinde barındırıyor.
11 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE S SPORT PLUS YAYIN AKIŞI
01:00 Nba Classic Game
02:30 Hollanda Ligi 2021-22 Sezon Özeti
03:30 Palmeiras – A. Mineiro/CANLI (LIBERTODERES Çeyrek Final)
05:30 Espn Belgeseli
07:00 X Games Summer California
09:00 Plaj Voleybolu Kadınlar & Erkekler Finali (World Beach Pro Tour Slovenya)
11:00 Gearing Up
11:30 Sudamericana Çeyrek Final
13:30 Sailing
14:00 Diamond League Monaco
16:00 Libertoderes Çeyrek Final
18:00 Hollanda Ligi Geniş Özetler
19:00 Maça Doğru/CANLI
20:00 Slovacko – Fenerbahçe/CANLI (UEFA Avrupa Ligi Elemeler)
22:00 Maçın Ardından/CANLI
23:00 La Liga Gol Kralı Benzema
23:30 La Liga Sezonun Kalecisi
00:00 La Liga Başlıyor
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