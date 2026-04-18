ŞOK 18 Nisan aktüel kataloğu: Bugün ŞOK marketlerde hangi ürünler satışa çıkıyor?
ŞOK 18 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı. Hafta sonu fırsatlarında bu hafta ŞOK marketlerde elektronik ürünlerden temizlik malzemelerine, bahçe eşyalarından mutfak gereçlerine, kişisel bakım ürünlerinden çiçek malzemelerine kadar birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte ŞOK Cumartesi fırsatları 18 Nisan 2026 aktüel broşürü...
ŞOK marketin 18 Nisan aktüel broşürü belli oldu. Bugünden itibaren tüm ŞOK marketlerde mini su pompası, türk kahvesi makinesi, bluetooth hoparlör, toz torbasız süpürge, plastik kollu sandalye, tabure, çiçek toprağı, el blender, saç sakal kesme makinesi gibi çeşitli ürünler raflarda yerini alacak. İşte ŞOK marketin Cumartesi fırsatları 18 Nisan 2026 aktüel kataloğu haberimizde...
Asonic Mini Su Pompası 199 TL
Kiwi Türk Kahvesi Makinesi 599 TL
Braun Multquick 5 Vario El Blender 1.799 TL
Aprilla Saç Sakal Kesme Makinesi 399 TL
Fakir Liscio Smart Buhar Jeneratörlü Ütü 5.999 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü 1.399 TL
Kiwi 2’si 1 Arada Şarjlı Mikser ve Doğrayıcı 599 TL
Piranha Araba Figürlü Bluetooth Hoparlör 529 TL
Emsan Quick Cam Su Isıtıcı 999 TL
Altus Toz Torbasız Süpürge 3.999 TL
Nilson Tekli Akım Korumalı Fiş Priz 399 TL
Plastik Kollu Sandalye 299 TL
Tabure 129 TL
Elit Rattan Desen Koltuk 599 TL
Masa Çeşitleri 849 TL
Yapay Çiçek 75 TL
Elit Rattan Desen Sehpa 249 TL
10 litre Çiçek Toprağı 49,50 TL