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        Haberler Bilgi Magazin Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? 6 Haziran 2026 Cumartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        Bugün televizyonda neler var? 6 Haziran 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        6 Haziran 2026 Cumartesi günü televizyon izleyicileri, akşam saatlerinde hangi programların yayınlanacağını öğrenmek için yayın akışlarını mercek altına alıyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler yeni bölümleriyle ekranlara geliyor?" soruları, günün en çok merak edilen konuları arasında. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. İşte 6 Haziran Cumartesi günü TV yayın akışı ve akşam kuşağında öne çıkan yapımlar…

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        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 13:35 Güncelleme:
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        1

        İzleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü ekranlarda neler olacağını öğrenmek için TV yayın akışlarını yakından takip ediyor. Akşam saatlerinde hangi programların ve maçların yayınlanacağı merak konusu olurken, kanalların güncel program listesi de belli oldu. Bu akşam ATV’de ABD - Almanya ve Venezuela - Türkiye hazırlık maçları ekranlara gelecek. İşte 6 Haziran 2026 Cumartesi gününe ait Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışı detayları…

        2

        KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 6 HAZİRAN 2026

        SHOW TV

        08.00 Yasak Aşk

        10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)

        13.00 İşte Hayat

        15.30 Japon İşi

        16.45 Cafer'in Çilesi

        18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

        20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)

        23.45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

        3

        KANAL D

        07.00 Yabancı Damat (Tekrar)

        08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

        09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)

        13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)

        14.00 Arka Sokaklar (Tekrar)

        16.00 Daha 17 (Tekrar)

        18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        00.15 Daha 17 (Tekrar)

        4

        ATV

        07.30 ATV'de Hafta Sonu

        10.00 Var Mısın Yok Musun?

        12.20 Kuruluş Orhan

        15.20 A.B.İ

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun? (Özel Bölüm)

        20.45 Maça Doğru

        21.30 ABD - Almanya

        23.40 Milli Maça Doğru

        01.00 Venezuela - Türkiye

        5

        STAR TV

        07.00 İstanbullu Gelin (Tekrar)

        09.00 Benim Tatlı Yalanım (Tekrar)

        11.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)

        14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

        15.30 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)

        19.00 Star Haber (Canlı)

        20.00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı/ Yabancı Film

        01.30 Aramızda Kalsın (Tekrar)

        6

        TRT 1

        05.00 Yedi Numara

        05.50 Balkan Ninnisi

        08.25 Kod Adı Kırlangıç

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.40 Teşkilat

        14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        23.55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        7

        NOW

        07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)

        11.15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)

        12.00 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)

        12.45 Bay Yanlış

        15.30 Her Yerde Sen

        19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)

        20.00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri

        22.30 Koca Bulma Sanatı

        00.45 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri

        8

        TV8

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Survivor Ekstra

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        02:30 Gel Konuşalım

        04:30 Oynat Bakalım

        05:30 Tuzak

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