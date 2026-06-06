Bugün televizyonda neler var? 6 Haziran 2026 Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı
6 Haziran 2026 Cumartesi günü televizyon izleyicileri, akşam saatlerinde hangi programların yayınlanacağını öğrenmek için yayın akışlarını mercek altına alıyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "Hangi diziler yeni bölümleriyle ekranlara geliyor?" soruları, günün en çok merak edilen konuları arasında. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 gibi ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşacak. İşte 6 Haziran Cumartesi günü TV yayın akışı ve akşam kuşağında öne çıkan yapımlar…
İzleyiciler, 6 Haziran Cumartesi günü ekranlarda neler olacağını öğrenmek için TV yayın akışlarını yakından takip ediyor. Akşam saatlerinde hangi programların ve maçların yayınlanacağı merak konusu olurken, kanalların güncel program listesi de belli oldu. Bu akşam ATV’de ABD - Almanya ve Venezuela - Türkiye hazırlık maçları ekranlara gelecek. İşte 6 Haziran 2026 Cumartesi gününe ait Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ve Now TV yayın akışı detayları…
KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 6 HAZİRAN 2026
SHOW TV
08.00 Yasak Aşk
10.00 Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13.00 İşte Hayat
15.30 Japon İşi
16.45 Cafer'in Çilesi
18.25 Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20.00 Güldür Güldür Show (Yeni Bölüm)
23.45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
KANAL D
07.00 Yabancı Damat (Tekrar)
08.30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09.45 Magazin D Cumartesi (Yeni Bölüm)
13.00 Arda'nın Mutfağı (Yeni Bölüm)
14.00 Arka Sokaklar (Tekrar)
16.00 Daha 17 (Tekrar)
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu (Canlı)
20.00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
00.15 Daha 17 (Tekrar)
ATV
07.30 ATV'de Hafta Sonu
10.00 Var Mısın Yok Musun?
12.20 Kuruluş Orhan
15.20 A.B.İ
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun? (Özel Bölüm)
20.45 Maça Doğru
21.30 ABD - Almanya
23.40 Milli Maça Doğru
01.00 Venezuela - Türkiye
STAR TV
07.00 İstanbullu Gelin (Tekrar)
09.00 Benim Tatlı Yalanım (Tekrar)
11.00 Sevdiğim Sensin (Tekrar)
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Çok Güzel Hareketler 2 (Özel Bölüm)
19.00 Star Haber (Canlı)
20.00 Blade Runner 2049 Bıçak Sırtı/ Yabancı Film
01.30 Aramızda Kalsın (Tekrar)
TRT 1
05.00 Yedi Numara
05.50 Balkan Ninnisi
08.25 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.40 Teşkilat
14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
23.55 Pelin Çift ile Gündem Ötesi
NOW
07.30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu (Canlı)
11.15 Memet Özer ile Mutfakta (Yeni Bölüm)
12.00 Kamera Arkası (Yeni Bölüm)
12.45 Bay Yanlış
15.30 Her Yerde Sen
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu (Canlı)
20.00 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri
22.30 Koca Bulma Sanatı
00.45 Sağ Salim 3: Ölü Ya Da Diri
TV8
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Survivor Ekstra
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
02:30 Gel Konuşalım
04:30 Oynat Bakalım
05:30 Tuzak
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