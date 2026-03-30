TV yayın akışı 30 Mart 2026: Bugün televizyonda neler var?
Televizyon izleyicileri 30 Mart 2026 Pazartesi günü ekran başına geçmeden önce yayın akışlarını araştırıyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "30 Mart hangi diziler yeni bölüm yayınlıyor?" soruları günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. İşte 30 Mart Pazartesi TV yayın akışı ve akşam kuşağında öne çıkan yapımlar…
Yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. 30 Mart 2026 Pazartesi akşamı, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve dikkat çeken programlar izleyicilere keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor. Kanal Kanal güncel yayın akışını takip eden seyirciler, bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceğini araştırıyor. İşte 30 Mart Pazartesi TV yayın akışı ve izlenebilecek programların detayları…
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Doktor: Başka Hayatta
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
23.30 Kıskanmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.30 Sandık Kokusu
09.30 Siyah Kalp
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Sefirin Kızı
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Yerli Dizi Tekrarı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.40 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.00 Benim Adım Melek
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ekstra
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler