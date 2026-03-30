        Bugün televizyonda neler var var? 30 Mart ATV, Show TV, TRT 1, NOW TV, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 30 Mart 2026: Bugün televizyonda neler var?

        Televizyon izleyicileri 30 Mart 2026 Pazartesi günü ekran başına geçmeden önce yayın akışlarını araştırıyor. "Bu akşam televizyonda ne var?" ve "30 Mart hangi diziler yeni bölüm yayınlıyor?" soruları günün en çok aranan konuları arasında yer alıyor. Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 başta olmak üzere ulusal kanallarda birbirinden farklı dizi, yarışma ve eğlence programları izleyiciyle buluşuyor. İşte 30 Mart Pazartesi TV yayın akışı ve akşam kuşağında öne çıkan yapımlar…

        Giriş: 30.03.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Yeni haftanın ilk gününde televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı merak konusu oldu. 30 Mart 2026 Pazartesi akşamı, sevilen dizilerin yeni bölümleri ve dikkat çeken programlar izleyicilere keyifli bir akşam sunmaya hazırlanıyor. Kanal Kanal güncel yayın akışını takip eden seyirciler, bu akşam hangi dizilerin ekrana geleceğini araştırıyor. İşte 30 Mart Pazartesi TV yayın akışı ve izlenebilecek programların detayları…

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Uzak Şehir

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Doktor: Başka Hayatta

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        23.30 Kıskanmak

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.30 Sandık Kokusu

        09.30 Siyah Kalp

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Sefirin Kızı

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Yerli Dizi Tekrarı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.40 Kalk Gidelim

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.00 Benim Adım Melek

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Cennetin Çocukları

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Ekstra

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
