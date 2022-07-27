Dünyanın gözü Fed'de 0:00 / 0:00

Küresel piyasalarda gözler bugün Fed'in TSİ 21.00'de açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed son olarak geçen ay 28 yılın ardından ilk kez 75 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 1.50-1.75 aralığında çekmişti. Son kararla beraber Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizi mart ayında 25, mayıs toplantısında ise 50 baz puan artırmıştı.

Fed geçen ay 75 baz puanlık artırıma gitmeden önce ABD'de mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.6'ya çıktığı açıklanmıştı. Son olarak ise haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 9.1 ile 41 yılın zirvesine çıktı.

Geçen ay faiz kararıyla Fed tarafından yayımlanan noktasal grafikte yetkililerin sene sonu için faiz öngörüsünün yüzde 3.4 olduğu görülmüştü. Bu yıl sonuna kadar 165 baz puanlık bir faiz artışına gidilmesi anlamına geliyor.

75 BAZ PUAN ÖNE ÇIKTI

Piyasalar bugün ise Fed'den 75 baz puanlık bir artırım bekliyor. Reuters'ın 102 ekonomistle gerçekleştirdiği son ankette, ekonomistlerin 98'i 75 baz puanlık bir artırım beklediğini belirtti. Kalan dördünün beklentisi ise 100 baz puanlık artırım yönünde oldu.

Fed'in faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağında olacak. Powell'ın açıklamalarında Fed'in yakın ve orta vadedeki para politikasının seyrine ilişkin ipuçları aranacak.

'ENFLASYON KONUSUNDAKİ ENDİŞESİNE' BAKILACAK

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan beklenen Fed kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Beklenti dahilinde sürpriz içermeyen bir 75 baz puan hareketinde FOMC açıklamasının ve Powell konuşmasının içeriğinde durgunluk olasılıkları ve Fed’in böyle bir ekonomik durgunluk ortamında enflasyon konusundaki aksiyon planı ilgi alanımızda olacak. Fed’in enflasyon konusundaki endişesi ve büyümeyi ne kadar göz ardı edebileceği algısını çözümlemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE FİYATLANDI'

İş Yatırım da bugünkü piyasa değerlendirmesinde "Fed’in faizleri 75 baz puan artırması ve sonraki toplantı için 75 baz puan artırım sinyali vermesi bekleniyor. 1980’lerdeki Volcker döneminden beri en sert sıkılaşma ile karşı karşıyayız. Buna rağmen doların kâr satışıyla gerilemesi şahin Fed’in büyük ölçüde fiyatlandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Gözler bugün Fed'in faiz kararına çevrilmişken dolar/TL güne 17.85'ten başladı. Sabah saatlerinde son günlerdeki istikrarlı yükselişini sürdürerek 17..88'i aştı. Dolar geçtiğimiz haftayı 17.72 liradan tamamlamıştı.

Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi ise yüzde 0.14 gerileyerek 107 seviyesine geriledi. Euro/dolar paritesi yüzde 0.30 yükselerek 1.0140'ı aştı.

ECB 11 YILIN ARDINDAN İLK KEZ FAİZ ARTIRDI

Yükselen enflasyon sadece ABD değil dünya genelinde merkez bankalarının faiz silahına sarılmasına yol açıyor. Kanada, İngiltere, Avustralya gibi gelişmiş ülke merkez bankaları Fed'e paralel artırımlara giderken Avrupa Merkez Bankası (ECB) yılın ilk 6 ayında faize dokunmamıştı.

ECB, 21 Temmuz'da ise 50 baz puanlık faiz artırımına gitti. Bu Bankanın 11 yıl sonraki ilk faiz artırımı olurken 2014'ten bu yana sürdürülen negatif faiz uygulaması da sona erdi.

Aslında ECB toplantısından bir kaç gün öncesine kadar bankadan 25 baz puanlık artırım bekleniyordu. Ancak Rusya ile dozu artan enerji krizi ve resesyon endişelerinin katkısıyla Euro/dolar 20 yılın ardından ilk kez 1'in altını gördü. Bunun üzerine 50 baz puanlık artırım geleceği söylentisi yayıldı ve söylentiler de doğru çıktı.

IMF BÜYÜME TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Merkez bankalarının parasal sıkılaştırma yoluna gitmesi küresel büyüme beklentilerinde de düşüşe yol açtı. Son olarak dün Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini yüzde 3.6'dan yüzde 3.2'ye indirdiğini duyurdu. Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda büyüme rakamlarına ilişkin güncellemeye giden IMF ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3.7'den yüzde 2.3'e, Çin'in ise yüzde 4.4'ten yüzde 3.3'e indirdi.

RESESYON ENDİŞELERİ

Goldman Sachs da son yayımladığı raporda Euro Bölgesi'nin 2022'nin ikinci yarısında resesyona girmesini beklediğini bildirdi. Raporda Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0.1, dördüncü çeyrekte ise yüzde 0,2 daralacağı tahmin edildi.

Reuters'ın son yaptığı ankette ekonomistlerin verdiği cevaplara göre önümüzdeki 1 yılda ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali yüzde 40 olarak belirlendi.