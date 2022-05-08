Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

8 Mayıs Pazar günü için yayın akışı araştırılmaya başlandı. Bu akşam Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat ve Survivor gibi birbirinden güzel diziler, filmler ve eğlenceli programlar izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı...

  • 01
    Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

    30 Nisan TV yayın akışı merak ediliyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Güldür Güldür Show, Zor Ölüm 3, Gönül Dağı, Survivor gibi yapımlar ve daha fazlası bu akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelecek. 30 Nisan Cumartesi akşamı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;
  • 02
    Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

    SHOW TV

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Yerli Sinema Öyle Olsun

    16:15 Yerli Sinema Japon İşi

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

    21:45 Yerli Sinema En Büyük Şaban

    23:45 Yerli Sinema Erkek Güzeli Sefil Bilo
  • 03
    Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

    STAR TV

    14:00 Kaderimin Oyunu

    17:00 Güzel Koylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:30 Kaderimin Oyunu
  • 04
    Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

    TRT 1

    14:15 Gülşah

    16:20 Kasaba Doktoru

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
  • 05
    Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

    ATV

    15:35 Hakim (Kolaj)

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Adı Sevgi

    00:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 06
    Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

    FOX

    14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    15:30 Kadının Eseri

    16:30 Gülümse Kaderine

    19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

    20:00 İyilik

    23:45 Yasak Elma
  • 07
    Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

    TV8

    13:00 Survivor Panorama

    15:00 Annenin Sırrıdır Çocuk

    17:45 Survivor All Star

    20:00 Survivor All Star
  • 08
    Bugün TV'de hangi diziler var? 8 Mayıs Pazar Show TV, TRT1, Kanal D, TV8, Star TV, Fox TV, ATV yayın akışı

    KANAL D

    13:00 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

    14:00 Yabancı Sinema Macera Avcıları Hindistan’da

    16:00 Camdaki Kız

    18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 Üç Kız Kardeş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.