Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Bugün TV’de neler var? İşte 29 Haziran Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı

        Bugün TV'de neler var? İşte 29 Haziran Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı

        Cumartesi akşamı birçok dizi yeni bölümüyle ekrana gelirken, eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için Güldür Güldür Show gibi birçok seçenek olacak. Hafta sonunu keyifle geçirmek isteyenler için akşama birçok seçenek bulunuyor. "Bugün televizyonda ne var?" diye soranlar için hazırladığımız 29 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 15:32 Güncelleme: 29.06.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        29 Haziran akşamı televizyon yayın akışı çok hareketli! İşte, 29 Haziran 2024 televizyon yayın akışı...

        2

        GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

        Güldür Güldür Show'un bu akşam 20.00'de SHOW TV'de olacak.

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aşk Laftan Anlamaz

        08:00 Yavru İle Katip

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)

        14:30 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Haydut (Yabancı Sinema)

        02:15 Haydut (Yabancı Sinema)

        04:00 Ramo

        29 HAZİRAN 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BUMBLEBEE FİLMİ

        1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır.

        Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki "decepticon"lardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 ATV'de Hafta Sonu

        10:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)

        12:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)

        14:00 Alan

        16:50 Baba Parası (Yerli Sinema)

        19:00 ATV Ana Haber

        20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)

        22:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)

        00:50 Yakın Takip (Yabancı Sinema)

        02:30 4N1K

        04:10 Kalp Yarası

        4

        YALAN

        Kanal D dizisi Yalan 29 Haziran Cumartesi tekrar bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor.

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yalan

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)

        16:15 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Yalan

        23:15 Arka Sokaklar

        02:00 Güneşin Kızları

        04:00 Müzik Arası

        05:00 Tatlı İntikam

        5

        İSVİÇRE-İTALYA MAÇI BU AKŞAM

        İsviçre - İtalya mücadelesi bugün saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

        06:10 Beni Böyle Sev

        09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"

        10:00 Hayallerinin Peşinde

        11:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi (Yerli Sinema)

        13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        14:30 Gönül Dağı

        18:00 Ana Haber

        19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İsviçre-İtalya"

        21:00 Kupa Saati

        22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Almanya-Danimarka"

        6

        ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

        Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle bu akşam saat 20.00’da Star TV’de

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Pulsar

        08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

        09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

        10:30 Hanım Köylü

        12:30 Dolunay

        14:45 Yüksek Sosyete

        16:30 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Çok Güzel Hareketler 2

        21:00 İbo Show

        23:45 Sıfırla (Yabancı Sinema)

        02:00 Sıfırla (Yabancı Sinema)

        03:30 Dolunay

        04:45 Erkenci Kuş

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Bıçak ve tahralı dehşet! Çocuk parkında cinayet!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        Ormanlık alana kaçtı! Damat katliamı: 3 ölü!
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        İlk seçimin galibi Pezeşkiyan kimdir?
        Samardzic'de son dakika!
        Samardzic'de son dakika!
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Biden yerine başkası aday gösterilebilir mi?
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        Keşke daha önce bilseydim diyeceğiniz 15 web site!
        101 kişilik kocaman bir aile
        101 kişilik kocaman bir aile
        Mourinho galibiyetle başladı
        Mourinho galibiyetle başladı
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Acı badem kurabiyesi dünyanın en lezzetlileri listesinde!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        Galatasaray'da sıcak gelişme!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        'Avokado Eli’ nedir bilenler el kaldırsın!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Y kuşağının geride bıraktığı 10 alışkanlık!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        Aşırı sıcaklar arttı! Uzmanından 'yılan ısırığı' uyarısı!
        3 paylaşım, 3 gündem
        3 paylaşım, 3 gündem
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Shaparenko ve Holding hamlesi
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Otobüs karşı şeride geçti! Can kayıpları var!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        Misafirlikte cinsel taciz cinayeti!
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        'Allah, sizi ıslah etsin'
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        Yeni kıdem tazminatı tavanı ne olacak?
        İş dünyasıyla görüşecek
        İş dünyasıyla görüşecek