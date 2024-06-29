Bugün TV'de neler var? İşte 29 Haziran Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı
Cumartesi akşamı birçok dizi yeni bölümüyle ekrana gelirken, eğlenceli vakit geçirmek isteyenler için Güldür Güldür Show gibi birçok seçenek olacak. Hafta sonunu keyifle geçirmek isteyenler için akşama birçok seçenek bulunuyor. "Bugün televizyonda ne var?" diye soranlar için hazırladığımız 29 Haziran 2024 Cumartesi TV yayın akışı
29 Haziran akşamı televizyon yayın akışı çok hareketli! İşte, 29 Haziran 2024 televizyon yayın akışı...
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
Güldür Güldür Show'un bu akşam 20.00'de SHOW TV'de olacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Yavru İle Katip
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Beş Milyoncuk Borç Verir Misin? (Yerli Sinema)
14:30 Kızılcık Şerbeti
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Haydut (Yabancı Sinema)
02:15 Haydut (Yabancı Sinema)
04:00 Ramo
29 HAZİRAN 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
BUMBLEBEE FİLMİ
1980'li yıllarda tek başına kalan Bumblebee henüz çok gençtir. Nereye gideceğini bilemeyen ve kimsesi olmayan sarı autobot Bumblebee 1987 yılında sürekli kaçmakta ve saklanmaktadır. Bu süreçte güvenli liman olarak sakin bir Kaliforniya sahil kasabasına sığınmıştır.
Charlie ise 18 yaşına basmak üzere olan bir genç kızdır. Bir gün Bumblebee'yi harap halde keşfeder. Çalışma ihtimali olan bir külüstür gördüğünü zanneden genç kadın onu tamir etmek için kolları sıvar. Bumblebee'yi atölyesine götüren ve üzerinde çalışmaya başlayan Charlie, amacına ulaştığında ise bu arabanın sıradan bir "tosbağa" olmadığını keşfeder. Bumblebee ile arkadaşlık kuran Charlie, en yakın arkadaşına dönüşen autobotu peşindeki "decepticon"lardan koruyabilmek için onunla birlikte bir maceraya atılacaktır.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi (Yerli Sinema)
12:00 Sağ Salim (Yerli Sinema)
14:00 Alan
16:50 Baba Parası (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bumblebee (Yabancı Sinema)
22:25 Son Sığınak (Yabancı Sinema)
00:50 Yakın Takip (Yabancı Sinema)
02:30 4N1K
04:10 Kalp Yarası
YALAN
Kanal D dizisi Yalan 29 Haziran Cumartesi tekrar bölümüyle izleyenleriyle buluşuyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yalan
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Masal Şatosu: Peri Hırsızı (Yerli Sinema)
16:15 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yalan
23:15 Arka Sokaklar
02:00 Güneşin Kızları
04:00 Müzik Arası
05:00 Tatlı İntikam
İSVİÇRE-İTALYA MAÇI BU AKŞAM
İsviçre - İtalya mücadelesi bugün saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:00 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:10 Beni Böyle Sev
09:00 Nostalji Kuşağı "9. Hariciye Koğuşu"
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi (Yerli Sinema)
13:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
14:30 Gönül Dağı
18:00 Ana Haber
19:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "İsviçre-İtalya"
21:00 Kupa Saati
22:00 UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Son 16 Maçları "Almanya-Danimarka"
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle bu akşam saat 20.00’da Star TV’de
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Pulsar
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
12:30 Dolunay
14:45 Yüksek Sosyete
16:30 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
21:00 İbo Show
23:45 Sıfırla (Yabancı Sinema)
02:00 Sıfırla (Yabancı Sinema)
03:30 Dolunay
04:45 Erkenci Kuş