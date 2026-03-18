Bugün ve gelecek arasında dans: 'NOW'

Yirmi beş yıldan bu yana sahnede yarattıkları cesur, hareket ve anlatı odaklı koreografileri ile dans-tiyatro alanında güçlü bir topluluk olan Jasmin Vardimon Company 25. yıldönümleri için özel olarak tasarladıkları ‘NOW’ gösterisiyle İstanbul’da ilk kez sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Topluluğun dans-tiyatro alanında ortaya koyduğu 25 yıllık yaratım sürecini sahneye taşımak için kurgulanan ‘NOW’gösterisi, Türkiye’de ilk kez 27-28 Mart tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde seyirci ile buluşacak.

‘NOW’ gösterisi, topluluğun en güçlü çalışmalarından bölümlerin iç içe geçtiği görsel bir şölen sunarken bir anlamda geçmiş, bugün ve gelecek arasında sürekli olarak gidip gelen bir anlatı oluşturuyor. Hikâye anlatıcılığının sinematik fiziksellik ve güncel yaşam ile korkusuzca birbirine bağlandığı bu çalışmada Jasmin Vardimon topluluğun repertuarında yer alan ikonik bölümleri de yeniden sahneye taşıyor.

Tatlı Ekşi ve Pyramidion işbirliği ile İstanbul’da sanatseverlere unutulmayacak bir deneyim yaşatacak etkinliğin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

25 YILA YAYILAN MÜTHİŞ BİR DENEYİM!

Koreograf Jasmin Vardimon, 2006 yılından bu yana Londra’nın en önemli sanat kurumlarından Sadler’s Wells’in birlikte çalıştığı sanatçılarından. Ashford’da JV H.O.M.E adını taşıyan yeni binaları özellikle araştırma, yaratıcılık ve farklı disiplinleri bir araya getiren eğitim programıyla da dans alanında hem yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi hem de gençleri yetiştirmeyi kendisine hedef almış. Jasmin Vardimon bir taraftan kendi topluluğunun sanatsal çalışmalarından ödün vermeden diğer taraftan dünyadaki önemli sanat kurumlarıyla da iş birliği yaparak çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar sonucunda topluluk kendilerine ait bir koreografi dili, son derece detaylı hareketlerle birlikte aynı zamanda mizahı, dramatik yapıyı, fiziksel ve teatral tarzı da içinde barındıran bir formu sahneye taşıyor. Jasmin Vardimon Topluluğu, 25 yılda 50 ulusal 25 uluslararası turne gerçekleştirdi. Bu süre içinde 18 özgün yapıma imza attı. Geliştirdikleri eğitim programı sayesinde 2012 yılından bu yana 200 mezun öğrenciye destek olurken bu mezunların %87’si bugün yaratıcı endüstri alanında profesyonel olarak çalışıyor. Koreograf Jasmin Vardimon, The Royal Holloway University’den 2014 yılında aldığı onursal doktor unvanının yanı sıra çok sayıda ödülün de sahibi oldu.