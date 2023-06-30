Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde tatil günlerinde eczanelerin ve hastanelerin açık olup olmadığı konusu yer aldı. Bu yıl Kurban Bayramı arefe günü 27 Haziran'da başlayacak ve yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran- 1 Temmuz'da gerçekleşecek. Peki, Bayramda hastaneler ve eczaneler açık mı? 2023 Kurban Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? İşte detaylar...