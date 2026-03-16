Bugünkü maçlar 16 Mart Pazartesi | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
16 Mart 2026 Pazartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Haftanın ilk gününde hem yerel hem de Avrupa liglerinde önemli karşılaşmalar bulunuyor. TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'in yanı sıra İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da kritik mücadeleler yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Mart 2026 Pazartesi bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...
16 MART 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
TFF 1. Lig
13:30 | Bandırmaspor - Alagöz Holding Iğdır FK
16:00 | Yeni Çorumspor AŞ - Esenler Erokspor
20:00 | Sipay Bodrum FK - Boluspor
TFF 2. Lig
13:30 Şanlıurfaspor - Altınordu
13:30 Kastamonuspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
13:30 Karaman FK - Batman Petrolspor
İngiltere Premier Lig
23:00 | Brentford - Wolverhampton Wanderers FC
İspanya La Liga
23:00 | Rayo Vallecano - Levante
İtalya Serie A
22:45 | US Cremonese - ACF Fiorentina (Yayın: S Sport / S Sport Plus)