Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 MART 2026 | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İngiltere Premier Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 3 Mart Salı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        3 Mart 2026 Salı bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son haftaya girildi. Kupada A Grubu müsabakaları bugün yapılacak. Günün sonucu merakla beklenen maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. ZTK'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Mart 2026 maç fikstürü ile müsabakaların başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 11:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        3 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler netleşti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. ve son hafta başlıyor. Kupada A Grubu karşılaşmaları bugün oynanacak. 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig’de de kritik müsabakalar yapılacak. Gözler ise maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarına çevrildi. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 3 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi…

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. VE SON HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak.

        Kupada A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.

        Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

        3

        3 MART 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Ziraat Türkiye Kupası

        13:00 | Fethiyespor - Karagümrük

        15:30 | İstanbulspor - Boluspor

        20:30 | Alanyaspor - Galatasaray

        20:30 | Rams Başakşehir - Trabzonspor

        4

        İngiltere Premier Lig

        22:30 | Bournemouth - Brentford

        22:30 | Everton - Burnley

        22:30 | Leeds United - Sunderland

        23:15 | Wolverhampton - Liverpool

        22:45 | Port Vale - Bristol City

        5

        HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        ABD'nin İran saldırısında dikkat çeken sessizlik: Vance nerede?
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Bill Clinton'dan 'Trump' ve 'Epstein' açıklaması
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Söylentilere yanıt geldi
        Söylentilere yanıt geldi
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı