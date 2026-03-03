Bugünkü maçlar 3 Mart Salı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
3 Mart 2026 Salı bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son haftaya girildi. Kupada A Grubu müsabakaları bugün yapılacak. Günün sonucu merakla beklenen maçında Corendon Alanyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. ZTK'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de de birbirinden kritik mücadeleler oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Mart 2026 maç fikstürü ile müsabakaların başlangıç saatleri...
3 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler netleşti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. ve son hafta başlıyor. Kupada A Grubu karşılaşmaları bugün oynanacak. 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig’de de kritik müsabakalar yapılacak. Gözler ise maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarına çevrildi. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 3 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. VE SON HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçları yapılacak.
Kupada A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.
3 MART 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
13:00 | Fethiyespor - Karagümrük
15:30 | İstanbulspor - Boluspor
20:30 | Alanyaspor - Galatasaray
20:30 | Rams Başakşehir - Trabzonspor
İngiltere Premier Lig
22:30 | Bournemouth - Brentford
22:30 | Everton - Burnley
22:30 | Leeds United - Sunderland
23:15 | Wolverhampton - Liverpool
22:45 | Port Vale - Bristol City