3 Mart 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler netleşti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. ve son hafta başlıyor. Kupada A Grubu karşılaşmaları bugün oynanacak. 4 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Ayrıca İngiltere Premier Lig’de de kritik müsabakalar yapılacak. Gözler ise maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanallarına çevrildi. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 3 Mart 2026 bugünkü maçlar listesi…