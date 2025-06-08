Liglerin sona ermesinin ardından gözler uluslararası arenada oynanan karşılaşmalara çevrildi. 8 Haziran 2025 maç programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. Buna göre, bu akşam UEFA Uluslar Ligi’nde final heyecanı yaşanacak. Portekiz İspanya maçının kazananı şampiyon olacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 8 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…