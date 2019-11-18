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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda saat 11.00'de 2. İstanbul Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'na katılacak. Erdoğan daha sonra, saat 14.30'da partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek.

CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde saat 12.00'de toplanacak.

TÜİK, ekim ayı konut satış istatistiklerini, Merkez Bankası da, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini duyuracak.

Hong Kong, Bolivya, Irak ve Lübnan'daki protesto eylemleri devam ediyor.

HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir, Çanakkale, Balıkesir, Edirne ve Kırklareli'nde yağmur bekleniyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ise doğu illerinde birkaç derece düşeceği tahmin ediliyor.

PİYASALAR

Piyasalar bu hafta dışarıda Fed ve ECB cephesindeki raporlar ile Çin ile sürmekte olan ticaret görüşmelerine kilitlenirken, dolar/TL cephesinde ABD ile ilişkiler ve jeopolitik riskler öne çıkıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, cumartesi günü S-400'lerin nisan ayında aktive edileceğini belirtti. Rus Interfax ajansı ise Türkiye'nin daha fazla S-400 alabileceğini iddia etti. 18 Kasım haftasında dolar/TL 5.7480 ile yatay başladı.

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