Bülent Serttaş direğe tırmanarak türkü söyledi

Giriş: 29.03.2019 - 11:57 | Güncelleme:  

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen konserde sahne alan Bülent Serttaş, konser sırasında sahne direğine tırmanarak dakikalarca 7 metre yükseklikte şarkı söyledi. Serttaş, hayranlarının yüreklerini ağıza getirdi

  • 1Bülent Serttaş direğe tırmanarak türkü söyledi - Magazin haberleri
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    AK Parti Birecik Belediye Başkan Adayı Mahmut Mirkelam’ın seçim çalışmaları kapsamında ilçeye gelen Bülent Serttaş, konser verdi. Çok sayıda vatandaşın izlediği konserde birbirinden güzel türküler seslendiren Serttaş, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

  • 2Bülent Serttaş direğe tırmanarak türkü söyledi - Magazin haberleri
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    DHA'nın haberine göre, Serttaş, bir ara konser alanında kurulan sahnenin demirlerine tırmanmaya başladı. Yaklaşık 7 metre tırmanıp tek eliyle demir direği tutarak dakikalarca türkülerini seslendiren Serttaş, hayranlarının yüreklerini ağıza getirdi. Zaman zaman hayranlarıyla düet yapan Bülent Serttaş, büyük alkış aldı.

  • 3Bülent Serttaş direğe tırmanarak türkü söyledi - Magazin haberleri
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    Serttaş, 2 sene önce Antalya'da verdiği konserde de sahnenin kurulduğu 7 metrelik platforma çıkarak şarkı söylemişti...

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