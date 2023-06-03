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Haberler Gündem Bülent Turan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bülent Turan hangi görevlerde bulundu, mesleği ne?
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Bülent Turan kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi Bülent Turan'ın hayatı araştırılmaya başlandı. 1975 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Turan, 24-25 ve 26. Dönem Milletvekili seçilmiştir. Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliğinde de bulun Bülent Turan, evli ve 3 çocuk babasıdır. İşte Bülent Turan'ın hayatı, yaşı, mesleği ve kariyeri hakkında merak edilenler...

Bülent Turan kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Bülent Turan hangi görevlerde bulundu, mesleği ne?
HABERTURK.COM

Bülent Turan'ın biyografisi, yaşı, kariyeri ve mesleği merak konusu oldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Bülent Turan, Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde gerçekleştirdi. 24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemde Çanakkale Milletvekili seçilen Turan, AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev aldı. İşte Bülent Turan'ın hayatı ve biyografisi...

BÜLENT TURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bülent Turan, 1975 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Baba adı Sadettin, anne adı ise Sebahat'tir.

Bülent Turan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde yaptı.

Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Türkiye'de ve dünyanın farklı ülkelerinde çektiği fotoğraflarla, bu fotoğrafların hikâyelerinden oluşan Bir Mola adlı kitabı yayımlandı.

24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemde Çanakkale Milletvekili seçildi. 24. Dönemde Adalet Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve AK PARTİ Grup Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK PARTİ Grup Başkanvekili olarak görev almıştır.

İyi düzeyde İngilizce bilen Turan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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