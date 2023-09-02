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        Haberler Gündem Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı

        Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı

        Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyürken, sınırı aşması ihtimaline karşı Edirne´nin sınır bölgesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:32 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:32
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        Sınırda orman yangını
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        Bulgaristan´ın Türkiye sınırına yakın bölgede akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle Edirne sınırına doğru yaklaştı. Bunun üzerine Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ile Edirne Belediyesi ekipleri, önlem amaçlı sınıra sevk edildi. Ekipler, yangının sınırı aşması halinde müdahale etmek için bölgede bekleyişlerini sürdürüyor.

        Geniş bir alana yayılan alevler Edirne´nin sınırda bulunan Saksağan, Suakacağı, Hüseyinpınar köylerinden görülürken, yetkililer ise alevlerin sınırı aşması ihtimaline karşı bölgede itfaiye ekiplerinin hazır beklediğini söyledi. Yetkililer, alevlerin yön değiştiren rüzgarın etkisiyle Bulgaristan´ın iç kesimlerine doğru yöneldiğini kaydetti.

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        #bulgaristan
        #haberler
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