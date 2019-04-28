İzmir'in Buca ilçesinde dün saat 10.30 sıralarında, Kaynaklar Mahallesi girişindeki Kaynaklar Mezarlığı yakınında, Buca'dan Kaynaklar yönüne giden Turan Kaplan (38) yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşarak karşı şeride geçip yan yatan araca, Faruk İşçi yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.

ARAÇ, TAVANDAN DARBE ALDI



DHA'da yer alan habere göre kazada, tavan bölümünden darbe alan araçtaki 3'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü Faruk İşçi ise ağır yaralandı. Faruk İşçi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalenin ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AİLECE PİKNİĞE GİDİYORLARDI

Kazada yaşamını yitiren Turan Kaplan, eşi Evin Kaplan (31),7 aylık kızları Zeynep Lina Kaplan (1) ile Asel Kaplan (7),yeğeni Özgür Kaplan (13) ile kız kardeşi Funda Kaplan (26) ve konuşma engelli kardeşi Ferit Kaplan'ın (21) cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olan Turan Kaplan'ın, ailesi ve kardeşleriyle Buca Gölet mesire alanına pikniğe gittiği belirlendi.

Otopsinin ardından ailelerine teslim edilen 7 cenaze, Buca Abil Efendi Camii'ne getirildi. Cenazeye ölenlerin yakınları ve Buca Belediye Başkanı CHP'li Erhan Kılıç katıldı. Kılıç ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. Cami avlusuna yan yana dizilen cenazeleri görenler, gözyaşlarını tutamadı, bazı yakınları ise ayakta durmakta zorlandı. Cenaze namazının ardından ölenler için helallik alındı. Yakınları tarafından cenaze aracına konan cenazeler, Kaynaklar Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.