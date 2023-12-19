Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'ü Kenan Karaman ayakta tutuyor - Futbol Haberleri

        Schalke 04'ü Kenan Karaman ayakta tutuyor

        Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinin başında geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 12:29 Güncelleme: 19.12.2023 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Schalke 04'ü Kenan sırtlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga 2'de 14. sırada yer alan Schalke 04'de milli futbolcu Kenan Karaman, gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinin başında geldi.

        Geçtiğimiz sezon Bundesliga'dan düşen Schalke 04, Bundesliga 2'de de istediğini bulamadı. 17. haftası geride kalan Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04, bu sezon beklentileri uzağında kaldı. Schalke 04'te milli futbolcu Kenan Karaman ise gösterdiği performansla dikkat çekti.

        TAKIMININ EN GOLCÜSÜ

        Kenan Karaman, bu sezon 12 maçta Schalke 04 forması terletirken, attığı 6 golle takımın en golcü ismi oldu. Bunun yanında 4 de asist yapan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol katkısıyla takımının gole en çok katkı yapan ismi oldu. Kenan Karaman ayrıca Almanya Kupası'nda da attığı 1 golle takımına katkı sağlamayı başardı.

        SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

        Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Schalke 04'e transfer olan Kenan Karaman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        Kocasını vahşice öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İzlanda'da yanardağ patladı
        İzlanda'da yanardağ patladı
        Rekor fiyata satıldı
        Rekor fiyata satıldı
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        Prof. Dr. Görür'den o fay için açıklama!
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        "Hedefimiz ikinci kupayı getirmek"
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Kızıldeniz'deki sevkiyatları durdurdu
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'
        Soykırım vurgulu 'Vicdan Bildirisi'