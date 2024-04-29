Bundesliga ekibi Darmstadt 98'in küme düşmesi kesinleşti
Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Heidenheim'a 1-0 yenilen Darmstadt 98, küme düştü.
Giriş: 29.04.2024 - 10:01 Güncelleme: 29.04.2024 - 10:01
Bundesliga'nın 31. haftasında Darmstadt 98'e konuk olan Heidenheim, 90. dakikada Nikola Dovedan'ın attığı golle galip geldi.
Bu sonuçla 17 puanda kalan son sıradaki Darmstadt 98'in bitime 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.
Heidenheim ise 37 puanla 10. sırada yer aldı.
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