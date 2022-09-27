Bunu da gördük: Gaziantep'te hastane kantininde silahlı soygun! - Öne çıkan güncel haberler

Bunu da gördük! Hastane kantininde silahlı soygun yaptılar 0:00 / 0:00

AA

Gaziantep'te iki kişinin hastane kantininden silahlı yağma yapması güvenlik kameralarınca kaydedildi. AA'da yer alan habere göre, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hastanenin kantininde meydana gelen silahla yağma olayıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

YAKALANAN ZANLILAR TUTUKLANDI Çarşı ve mahalle bekçileri, tespit ettikleri şüpheliler T.B.Y. ile B.Y'yi olayda kullandıkları kurusıkı tabanca, kesici alet ve yağma edilen parayla yakaladı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.