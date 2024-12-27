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        Haberler Magazin Burak Çelik ve Ece Bayrak evlendi - Magazin haberleri

        Burak Çelik ve Ece Bayrak evlendi

        Ünlü oyuncu Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 08:10 Güncelleme: 27.12.2024 - 08:11
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        2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu Ece Bayrak'a, eylülde evlilik teklifinde bulunmuştu.

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        Burak Çelik ile Ece Bayrak, geçtiğimiz günlerde yılbaşı tatili için Karadağ’a gitti.

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        Burak Çelik ile Ece Bayrak, Karadağ'da evlendi.

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        Burak Çelik; "Mutlu son" notuyla yaptığı paylaşımla mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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        Burak Çelik'in meslektaşları İlayda Alişan, Alina Boz, Burak Özçivit ve Asuman Dabak gibi isimler, tebrik mesajlarını iletti.

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        Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile evlenmiş, ancak bu evlilik kısa sürmüştü. Çift, 2015'te boşanarak yollarını ayırmıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Burak Çelik
        #Ece Bayrak
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