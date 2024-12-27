Burak Çelik ve Ece Bayrak evlendi
Ünlü oyuncu Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu menajer sevgilisi Ece Bayrak ile evlendi
2013 Best Model of Turkey ve Best Model of The World birincisi Burak Çelik, bir yıldır birlikte olduğu Ece Bayrak'a, eylülde evlilik teklifinde bulunmuştu.
Burak Çelik ile Ece Bayrak, geçtiğimiz günlerde yılbaşı tatili için Karadağ’a gitti.
Burak Çelik ile Ece Bayrak, Karadağ'da evlendi.
Burak Çelik; "Mutlu son" notuyla yaptığı paylaşımla mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Burak Çelik'in meslektaşları İlayda Alişan, Alina Boz, Burak Özçivit ve Asuman Dabak gibi isimler, tebrik mesajlarını iletti.
Burak Çelik, 2013 Best Model of Turkey birincisi Ayşenur Özkan ile evlenmiş, ancak bu evlilik kısa sürmüştü. Çift, 2015'te boşanarak yollarını ayırmıştı.
Fotoğraflar: Instagram