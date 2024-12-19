Burak Dakak'tan nişanlısı Leyla Tanlar'a: En büyük şansım

"EN BÜYÜK ŞANSIM"

Burak Dakak, nişanlısına olan aşkını; "En büyük şansım... Yeni yaşında da yine böyle hayalini kurduğumuz anlar anılar biriktirelim, beraber gittiğimiz her yerde. İyi ki doğdun canım sevgilim" sözleriyle ifade etti.