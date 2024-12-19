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        Haberler Magazin Burak Dakak'tan nişanlısı Leyla Tanlar'a: En büyük şansım - Magazin haberleri

        Burak Dakak'tan nişanlısı Leyla Tanlar'a: En büyük şansım

        Çekimleri Kapadokya'da gerçekleşen SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Sevilay' karakterine hayat veren Leyla Tanlar, 27'nci yaşına girdi. Burak Dakak da nişanlısının doğum gününde Kapadokya'ya gitti ve ona "En büyük şansım... Yeni yaşında da yine böyle hayalini kurduğumuz anlar anılar biriktirelim" sözleriyle seslendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 10:07 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:07
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        Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Leyla Tanlar ile Burak Dakak, 2023'te evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı.

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        Nişanlısıyla zaman zaman çektirdiği kareleri yayımlayan Burak Dakak, bu kez Leyla Tanlar'ın doğum günü için şehir değiştirdi.

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        Burak Dakak, Leyla Tanlar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Siyah Kalp' dizisinin çekimlerin yapıldığı Kapadokya'ya gitti. Tanlar, Dakak ile fotoğrafını sosyal medyadan yayımladı.

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        Burak Dakak, ayrıca Leyla Tanlar ile olan fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.

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        "EN BÜYÜK ŞANSIM"

        Burak Dakak, nişanlısına olan aşkını; "En büyük şansım... Yeni yaşında da yine böyle hayalini kurduğumuz anlar anılar biriktirelim, beraber gittiğimiz her yerde. İyi ki doğdun canım sevgilim" sözleriyle ifade etti.

        #Leyla Tanlar
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