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Burak isminin anlamı nedir? Özellikleri nelerdir? Kuran'da geçiyor mu?

Ülkemizde en yaygın kullanılan erkek isimlerinden biri olan Burak adının anlamını bebek heyecanı yaşayan anne babalar başta olmak üzere birçok kişi araştırıyor. Peki Burak ne demek? Anlamı nedir? Kuran'da geçiyor mu? Burak adının özellikleri nelerdir?

Burak isminin anlamı nedir? Özellikleri nelerdir? Kuran'da geçiyor mu?

Son dönemlerin en tanınan erkek isimlerinden biri olan Burak, ülkemizde sıkça tercih ediliyor. Yazımızda Burak adını bebeğinize vermek için karar sürecinizi etkileyecek pek çok faktör bulacaksınız.

Burak İsminin Anlamı Nedir?

Temiz, berrak ve saf anlamlarına gelir. HZ. Muhammed’in Miraç Kandili sırasında kullandığı bineğin adının da Burak olduğuna dair dini rivayetler yer alır. Ülkemizde oldukça popüler bir isimdir. Her 500 kişiden birinin, Burak ismini taşıdığını biliyoruz.

Burak İsminin Özellikleri

En belirgin özelliği, özgüvenidir. Kendini ve isteklerini net bir şekilde ifade eder. Kararlı, istikrarlı ve başarılıdır. Para yönetme konusunda oldukça iyidir. Havalı, kendinden emin yapıları vardır. Aceleci insanları ve sıkıştırılmayı pek sevmez. Rahat, plan program dahilinde yürütülen işler tam olarak ona göredir. Tutulamayan sözleri vermekten de kendine verilmesinden de haz etmez. Çevresine çok duyarlıdır. İnsanlar, hayvanlar ya da canlı cansız her ne varsa, içinde bulunduğu çevreye saygıyla yaklaşır. Örnek alınası bir kişiliktir. İnsanların hayatlarında yol gösterici olmayı çok sever. Toplum kurallarına hemen uyum sağlar, kibar bir yapısı vardır. Grup yönetmek ve liderlik etmek onun işidir. Sorunları fark eder, çözüm yollarını hemen B C planları olarak sunar.

Burak İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?

Hayır, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’de Burak adına rastlanmaz. Yalnız peygamberin bineğinin adı olarak rivayet edilir ve sakıncalı yönü olmaması sebebiyle çocuğunuza bu adı vermenizin bir zararı yoktur.

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