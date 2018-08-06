Burak Özçivit iddialarını reddetti: ‘Tükenmedim hayata motiveyim’

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, tükenmişlik sendromuna yakalandığı ve psikiyatri tedavisi gördüğüyle ilgili iddiaları reddederek açıklama yaptı. Habertürk'ün haberine göre “Kara Sevda dizisinin ardından iki film ve bir reklam filminde oynadım. Yeni sezona tam motiveyim” diyen Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile yeni sezon anlaşmasını ardından tatile çıkacağını söyledi