Park keyfi yarım kaldı

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, oğulları Karan ile birlikte güzel havanın tadını çıkarmak için parka gitti. Özçivit, oğluyla top oynarken Evcen, bankta onları seyretti.

Ne var ki Özçivit ailesinin park keyfi uzun sürmedi. Yaklaşık 6 aylık hamile olan Fahriye Evcen, bir ara oturduğu banktan kalkarak park içinde yürüyüş yapmaya başladı. Bir süre sonra başı dönen Evcen, korkulukların kenarına oturarak eşini aradı.