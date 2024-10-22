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        Haberler Objektife Takılanlar Burak Sergen'in eşi Gizem Sergen: 4 - 5 kez evlilik teklifi aldım - Magazin haberleri

        Burak Sergen'in eşi Gizem Sergen: 4 - 5 kez evlilik teklifi aldım

        Burak Sergen, mayıs ayında evlendiği Gizem Sergen, oğlu Cansın ve eşinin oğlu Berk ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Samimi açıklamalarda bulunan Gizem Sergen, evlilik teklifiyle ilgili sorulan sorulara "4 - 5 kez evlilik teklifi aldım. O zaman öyle gerekiyordu" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 08:23 Güncelleme: 22.10.2024 - 08:23
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Samet' karakterine hayat veren Burak Sergen, oğlu Cansın eşi Gizem Sergen ve onun oğlu Berk ile birlikte Etiler'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı.

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        "ANLATACAĞIMIZ ÇOK GÜZEL ŞEYLER VAR"

        Yeni dizisi hakkında konuşan Burak Sergen; "Senaryomuz çok iyi, anlatacağımız çok güzel şeyler var. Yine kadrolu rollerimden biri olan Kapadokyalı bir iş insanını canlandırıyorum. Kapadokya'nın tamamı ona ait, sonra da bir rakip ortaya çıkıyor. Aile çekişmeleriyle birlikte oldukça eğlenceli olacak" ifadelerini kullandı.

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        "EVLİLİK HARİKA GİDİYOR"

        Gizem Sergen ise eşi Burak Sergen'i yalnız bırakmadığını söyleyerek; "Burak ile birlikte Kapadokya'da kalıyorum. Çocuklarımız olduğu için sık sık İstanbul'a gidip geliyorum ama her şey çok güzel, evlilik harika gidiyor" dedi.

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        "BALAYI YARIDA KALDI"

        Gizem Sergen, evlilikleri hakkında gelen sorulara ise "Evlendik, ardından bir balayımız oldu ama Burak hemen sete döndü" yanıtını verdi. Bunun üzerine Burak Sergen de esprili bir şekilde, "Balayı yarıda kaldı" diye ekledi.

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        "BİRAZ NAZA ÇEKTİM"

        Gizem Sergen, gazetecilerin evlilik teklifiyle ilgili sorular sorması üzerine; "4 - 5 kez evlilik teklifi aldım" dedi. Sergen, ardından nedenini sorulması üzerine "O zaman öyle gerekiyordu. Biraz naza çektim kendimi, her şey çok güzel maşallah" ifadelerini kullandı.

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        Akşam yemeğine kız arkadaşıyla gelen Burak Sergen'in oğlu Cansın, Kapadokya'yı çok beğendiğini belirterek; "İlk defa gittim, gerçekten büyüleyici bir havası var" dedi.

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        "UNUTULMAZ BİR AN OLDU"

        Gizem Sergen’in oğlu Berk ise geceyle ilgili; "Bu gece benim için unutulmaz bir an oldu" diyerek duygularını dile getirdi.

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        #Burak Sergen
        #Gizem Sergen
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