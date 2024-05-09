Burak Yeter, Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump ile bir araya geldi
DJ Burak Yeter, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump ile Dubai'de düzenlenen bir müzik festivalinde bir araya geldi
Giriş: 09.05.2024 - 08:08 Güncelleme: 09.05.2024 - 08:09
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türk DJ Burak Yeter, Dubai'de düzenlenen bir müzik festivalinde sahne aldı.
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Burak Yeter, performans esnasında Donald Trump’ın küçük kızı Tiffany Trump bir araya geldi.
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Tiffany Trump, Burak Yeter sahnedeyken mikser başına geçerek ünlü DJ ile ritim tuttu. Yeter, o gün aynı zamanda 42'nci yaş gününü kutladı.