Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burak Yeter, Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump ile bir araya geldi - Magazin haberleri

        Burak Yeter, Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump ile bir araya geldi

        DJ Burak Yeter, Amerika Birleşik Devletleri'nin 45'inci başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump ile Dubai'de düzenlenen bir müzik festivalinde bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2024 - 08:08 Güncelleme: 09.05.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Türk DJ Burak Yeter, Dubai'de düzenlenen bir müzik festivalinde sahne aldı.

        2

        Burak Yeter, performans esnasında Donald Trump’ın küçük kızı Tiffany Trump bir araya geldi.

        3

        Tiffany Trump, Burak Yeter sahnedeyken mikser başına geçerek ünlü DJ ile ritim tuttu. Yeter, o gün aynı zamanda 42'nci yaş gününü kutladı.

        4

        Öte yandan Tiffany Trump, 2022'de Lübnan asıllı milyarder bir ailenin oğlu olan Michael Boulos ile evlenmişti.

        #Burak Yeter
        #Donald Trump
        #tiffany trump
        #Dubai
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Evinde uyurken silahla vuruldu!
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Bu yıl işe giren ne zaman emekli olur?
        Biden sert konuştu
        Biden sert konuştu
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Menkul kıymet tesisine ilişkin düzenleme kaldırıldı
        Böyle dönüş görülmedi!
        Böyle dönüş görülmedi!
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        Elektrikli araç yangını nasıl söndürülür?
        İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
        İngiliz kız, 'çığır açıcı' bir gen tedavisi ile ilk kez duymaya başladı
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        "İngiltere'ye sert yanıt vereceğiz"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Fenerbahçe Beko, Final Four'da!
        Yabancı kime gelir?
        Yabancı kime gelir?
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Galatasaray'da Icardi rüzgarı!
        Dikkat! Geri dönüyor
        Dikkat! Geri dönüyor
        Kalben gözaltına alındı
        Kalben gözaltına alındı
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Bir babanın 'en acı hatıra'sı!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Tartıştığı kişiyi iple aracına bağlayıp sürükledi!
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Okul müdürünü öldüren öğrenci tutuklandı
        Otomobil yayaya ve elektrik direğine çarptı
        Otomobil yayaya ve elektrik direğine çarptı
        Fırtına finale 4 golle çıktı!
        Fırtına finale 4 golle çıktı!