Devre arasında Trabzonspor'la olan sözleşmesi feshedilen ve 11 yıl sonra Beşiktaş'a dönen Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla çıktığı Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını boş geçmişti.

Vodafone Park'taki Bursaspor maçı öncesinde tribünlere ilk kez çağrılan golcü oyuncu, bu maçta bir ilki daha yaşadı! Burak Yılmaz, 41. dakikada Jeremain Lens'in pasında rakip fileleri havalandırırken 4130 gün sonra Beşiktaş formasıyla gol kaydetti.

Daha önce ligde iki kez gol krallığı yaşayan Kral lakaplı futbolcunun golü sonrasında Vodafone Park'ta "Aşk yeniden" şarkısı çalındı.

60'DA BİR KEZ DAHA SAHNEYE ÇIKTI!

Orta sahada yapılan pres sonucu topu kapan Beşiktaş'ta topla ceza sahasına giren Burak Yılmaz, rakibini eksilttikten sonra yaptığı şık vuruşla ikinci golünü de kaydetti. Golden sonra Vodafone Park, Burak Yılmaz tezahüratlarıyla inledi.