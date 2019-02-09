Devre arasında 11 yıl 27 gün sonra Beşiktaş'a dönen ve Akhisarspor maçında siyah-beyazlı formayı yeniden ilk kez üzerine geçiren Burak Yılmaz, taraftarla barıştı!

Bugüne kadar Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında forma giyen ve taraftarların tepkisini çeken tecrübeli golcü, Bursapor maçı öncesinde Vodafone Park'ta taraftarlar tarafından ilk kez tribünlere çağrıldı! Dört tribün de Burak'ı çağırırken tecrübeli golcü de onlara alkışlarla yanıt verdi.